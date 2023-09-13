https://sputnikarabic.ae/20230913/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-ترى-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-بشروطها-الخاصة-1081007803.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحاضر بشروط... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T19:11+0000
2023-09-13T19:11+0000
2023-09-13T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي عندما سئل عن إمكانية حل الصراع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".وأشار كيربي إلى شروط السلام التي ستقبلها واشنطن: "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة الأراضي المفقودة".وفي وقت سابق، وقالت صحيفة صينية: "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا غدًا، فستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال مئات المليارات من الدولارات كمساعدات إلى هذا البلد".وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تخصيص 60 مليار دولار سنويا لأوكرانيا، لمدة عشر سنوات، وستقوم كييف بنهب جزء كبير من هذه الأموال".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230905/كتاب-زيلينسكي-قصف-أول-اجتماع-له-داخل-البيت-الأبيض-مع-بايدن-1080734974.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا ترى فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا بشروطها الخاصة
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحاضر بشروط تناسب واشنطن.
وقال كيربي عندما سئل عن إمكانية حل الصراع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".
وأشار كيربي إلى شروط السلام التي ستقبلها واشنطن: "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة الأراضي المفقودة".
وفي وقت سابق، وقالت صحيفة صينية: "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا غدًا، فستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال مئات المليارات من الدولارات كمساعدات إلى هذا البلد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تخصيص 60 مليار دولار سنويا لأوكرانيا، لمدة عشر سنوات، وستقوم كييف بنهب جزء كبير من هذه الأموال".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.