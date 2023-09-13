https://sputnikarabic.ae/20230913/البيت-الأبيض-لدينا-مخاوف-حيال-أي-علاقات-دفاعية-متزايدة-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-1081007983.html
البيت الأبيض: لدينا مخاوف حيال أي علاقات دفاعية متزايدة بين روسيا وكوريا الشمالية
البيت الأبيض: لدينا مخاوف حيال أي علاقات دفاعية متزايدة بين روسيا وكوريا الشمالية
أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، عن مخاوف الولايات المتحدة حيال أي علاقات عسكرية مزدهرة بين روسيا وكوريا... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T19:36+0000
2023-09-13T19:36+0000
2023-09-13T19:36+0000
روسيا
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983005_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_c48cdb620ae15381e83de05ff84fe86f.jpg
وقال كيربي، حول زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا: "نحن نراقب هذا عن كثب"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إذا قرروا المضي قدما في أي نوع من اتفاقيات الأسلحة، فمن الواضح أننا سنتخذ الإجراء المناسب... ومن الواضح أنه ستكون هناك عقوبات على كوريا الشمالية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء".وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هناك إمكانيات للتعاون مع جمهورية كوريا الشمالية في إطار القواعد المتبعة حاليا، مشيرا إلى أن روسيا تمتثل للالتزامات الدولية.وقال بوتين على قناة "روسيا-1" ردا على سؤال حول التعاون مع كوريا الشمالية في المجال العسكري التقني: "هناك قيود معينة. روسيا تلتزم بكل هذه القيود. ولكن هناك أمور يمكن التحدث عنها، نناقشها، ونفكر فيها. وهناك أيضا آفاق مستقبلية".وأضاف بوتين: "روسيا مكتفية ذاتيا، لكن في إطار القواعد الحالية لدينا إمكانيات (للتعاون) نوليها اهتماما ونناقشها أيضا".وأكد الرئيس الروسي عمق العلاقات الثنائية الممتدة إلى سنوات من التعاون المشترك مع كوريا الشمالية.ووصف كيم جونغ أون زيارته الحالية بأنها بداية مهمة نحو مزيد من التطور "وتحويل العلاقات الروسية - الكورية التقليدية الودية، إلى علاقات متينة للتعاون الاستراتيجي".ووصل رئيس كوريا الشمالية إلى الأراضي الروسية، يوم أمس الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدولها رسميا لاعتبارات أمنية.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن امتنانه لهذه الدعوة، حيث تأتي الزيارة في وقت مهم للغاية، مبديًا ثقته بأن اللقاء سيرفع من العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد.كما أكد الزعيم الكوري الشمالي، في مستهل جلسة المفاوضات مع بوتين، أن بلاده تريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتؤيد قراراتها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-يصل-لقاعدة-فضائية-شرق-روسيا-للقاء-زعيم-كوريا-الشمالية-فيديو-1080980624.html
https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يرفعان-نخب-الصداقة-بين-البلدين-فيديو-1080992002.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b97558517db4051fa88d344043defaa9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, العالم
روسيا, كوريا الشمالية, العالم
البيت الأبيض: لدينا مخاوف حيال أي علاقات دفاعية متزايدة بين روسيا وكوريا الشمالية
تابعنا عبر
أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، عن مخاوف الولايات المتحدة حيال أي علاقات عسكرية مزدهرة بين روسيا وكوريا الشمالية.
وقال كيربي، حول زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا: "نحن نراقب هذا عن كثب"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إذا قرروا المضي قدما في أي نوع من اتفاقيات الأسلحة، فمن الواضح أننا سنتخذ الإجراء المناسب... ومن الواضح أنه ستكون هناك عقوبات على كوريا الشمالية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء".
وتابع: "من الواضح أننا نشعر بالقلق إزاء أي تفاعل دفاعي متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن هناك إمكانيات للتعاون مع جمهورية كوريا الشمالية في إطار القواعد المتبعة حاليا، مشيرا إلى أن روسيا تمتثل للالتزامات الدولية.
وقال بوتين على قناة "روسيا-1" ردا على سؤال حول التعاون مع كوريا الشمالية في المجال العسكري التقني: "هناك قيود معينة. روسيا تلتزم بكل هذه القيود. ولكن هناك أمور يمكن التحدث عنها، نناقشها، ونفكر فيها. وهناك أيضا آفاق مستقبلية".
وأضاف بوتين: "روسيا مكتفية ذاتيا، لكن في إطار القواعد الحالية لدينا إمكانيات (للتعاون) نوليها اهتماما ونناقشها أيضا".
وأكد الرئيس الروسي عمق العلاقات الثنائية الممتدة إلى سنوات من التعاون المشترك مع كوريا الشمالية.
ووصف كيم جونغ أون زيارته الحالية بأنها بداية مهمة نحو مزيد من التطور "وتحويل العلاقات الروسية - الكورية التقليدية الودية، إلى علاقات متينة للتعاون الاستراتيجي".
ووصل رئيس كوريا الشمالية إلى الأراضي الروسية، يوم أمس الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدولها رسميا لاعتبارات أمنية.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن امتنانه لهذه الدعوة، حيث تأتي الزيارة في وقت مهم للغاية، مبديًا ثقته بأن اللقاء سيرفع من العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد.
كما أكد الزعيم الكوري الشمالي، في مستهل جلسة المفاوضات مع بوتين، أن بلاده تريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتؤيد قراراتها.