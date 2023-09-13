https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-البريطاني-أوكرانيا-تخسر-40-من-طائراتها-المسيرة-بسبب-خطأ-الطيار-1080978753.html
الجيش البريطاني: أوكرانيا تخسر 40% من طائراتها المسيرة بسبب "خطأ الطيار"
الجيش البريطاني: أوكرانيا تخسر 40% من طائراتها المسيرة بسبب "خطأ الطيار"
صرح الجنرال باتريك ساندرز، رئيس أركان الجيش البريطاني، يوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تخسر ما يصل إلى 40% من الطائرات المسيرة بسبب "خطأ الطيار". 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T00:13+0000
2023-09-13T00:13+0000
2023-09-13T00:14+0000
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ونقلت الحكومة البريطانية عن الجنرال قوله في خطابه الرئيسي في معرض "ديفنس وسكيوريتي إكويبمنت إنترناشونال 2023" في لندن: "على سبيل المثال، أنا أندهش من حقيقة أن في حملة أوكرانيا لاستخدام الطائرات المسيرة، يُعزى 40% من الخسائر إلى خطأ الطيار".وشدد ساندرز على أن الأتمتة في الطائرات المسيرة تفشل عندما "يكون طيف الكهرومغناطيسي متنافسًا بشدة"، مضيفًا أن مهارات الطيارين هي السبب الرئيسي.وأشار أيضًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى "محاربين" - أخصائيين في مجال السيبر، وطيارين للطائرات المسيرة، أو جنود مشاة - ليكونوا "أقوياء وأسرع وأكثر ذكاء وأكثر قوة".في 4 يونيو/ حزيران، شنت أوكرانيا هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيميفسك وزابوريزجيه، وزجّت ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العدو لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل من مسار "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الجيش البريطاني: أوكرانيا تخسر 40% من طائراتها المسيرة بسبب "خطأ الطيار"
00:13 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 00:14 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
صرح الجنرال باتريك ساندرز، رئيس أركان الجيش البريطاني، يوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تخسر ما يصل إلى 40% من الطائرات المسيرة بسبب "خطأ الطيار".
ونقلت الحكومة البريطانية عن الجنرال قوله في خطابه الرئيسي في معرض "ديفنس وسكيوريتي إكويبمنت إنترناشونال 2023" في لندن: "على سبيل المثال، أنا أندهش من حقيقة أن في حملة أوكرانيا لاستخدام الطائرات المسيرة، يُعزى 40% من الخسائر إلى خطأ الطيار".
وشدد ساندرز على أن الأتمتة في الطائرات المسيرة تفشل عندما "يكون طيف الكهرومغناطيسي متنافسًا بشدة"، مضيفًا أن مهارات الطيارين هي السبب الرئيسي.
وأشار أيضًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى "محاربين" - أخصائيين في مجال السيبر، وطيارين للطائرات المسيرة، أو جنود مشاة - ليكونوا "أقوياء وأسرع وأكثر ذكاء وأكثر قوة".
في 4 يونيو/ حزيران، شنت أوكرانيا هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيميفسك وزابوريزجيه، وزجّت ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، إلى أن العدو لم يتمكن من تحقيق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين يشعرون بخيبة أمل من مسار "الهجوم المضاد".