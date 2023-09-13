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القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-خاركوف-ويحيد-85-جنديا--عاجل-1080994966.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة أوكراني ويحيد 85 جنديا في خاركوف
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة أوكراني ويحيد 85 جنديا في خاركوف
أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T11:48+0000
2023-09-13T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 85 عسكريًا أوكرانيًا وناقلتي جند مدرعتين ومركبتين عسكريتين".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة أوكراني ويحيد 85 جنديا في خاركوف

11:48 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" أفرادا ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأولشانا وكوتلياريفكا في مقاطعة خاركوف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 85 عسكريًا أوكرانيًا وناقلتي جند مدرعتين ومركبتين عسكريتين".

وفي منطقة غلوبوكوي في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 114 للدفاع الإقليمي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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