https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-الاتصالات-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-مهمة-على-خلفية-التغيرات-الجيوسياسية-في-العالم-1080979828.html

الخارجية الروسية: الاتصالات بين روسيا وكوريا الشمالية مهمة على خلفية التغيرات الجيوسياسية في العالم

الخارجية الروسية: الاتصالات بين روسيا وكوريا الشمالية مهمة على خلفية التغيرات الجيوسياسية في العالم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين زعيمي الاتحاد الروسي وكوريا الشمالية مهمة على خلفية التغيرات... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T02:49+0000

2023-09-13T02:49+0000

2023-09-13T02:49+0000

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فلاديفوستوك - سبوتنيك. ووفقًا لها، فإن أحد المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اليوم هو "بالطبع التغييرات الجيوسياسية، التي لا تحدث من الناحية النظرية فحسب، بل لها خطوط عريضة ملموسة".وكأمثلة على ذلك، أشارت زاخاروفا إلى "التآزر الذي أظهرته مجموعة العشرين"، وتوسيع مجموعة البريكس، وعمليات إلغاء الدولار في العالم، والانتقال إلى المدفوعات بالعملات الوطنية "كوسيلة للخروج من الأزمات التي لا نهاية لها والتي تخلقها الولايات المتحدة".وأضافت زاخاروفا في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023: "بالطبيعة، بظل هذه الخلفية، الاتصالات الثنائية مهمة للغاية، ولا شك أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل أهمية بالغة بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة".وأشارت زاخاروفا إلى أن التعاون الثنائي بين الاتحاد الروسي وكوريا الديمقراطية، الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، "يتم استعادته بالفعل".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، قائلة، إن "الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، لكن لا تزال هناك قضايا بحاجة إلى حل، ولكننا ننطلق من حقيقة أن السبب من وراء اجتماع الدبلوماسيين وقادة الدول على مختلف المستويات التغلب على كل هذا وحل كل شيء على قاعدة الاحترام المتبادل، وهذا ما نفعله عادة".ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.وقد أجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين أن المحادثات ستجري في الشرق الأقصى ولكنه لم يحدد المكان بالضبط.

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