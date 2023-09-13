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https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة". 13.09.2023, سبوتنيك عربي
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الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل

07:18 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة".
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