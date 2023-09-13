https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة". 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T07:18+0000
2023-09-13T07:18+0000
2023-09-13T07:45+0000
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة"- عاجل
07:18 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر فكرة إستونيا بمصادرة الأصول الروسية فكرة "خبيثة".