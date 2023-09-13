https://sputnikarabic.ae/20230913/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1081010347.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T21:56+0000
2023-09-13T21:56+0000
2023-09-13T22:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر حوالي الساعة 00:10 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين على مواقع في روسيا الاتحادية".وحسب البيان، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرتين المسيرتين الأوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.وفي وقت لاحق، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة ثالثة فوق بريانسك.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حاكم-مقاطعة-بريانسك-الروسية-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-ولا-إصابات-1080772912.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
21:56 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 22:11 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر حوالي الساعة 00:10 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين على مواقع في روسيا الاتحادية".
وحسب البيان، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الطائرتين المسيرتين الأوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وفي وقت لاحق، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة ثالثة فوق بريانسك.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة
، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.