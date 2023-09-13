https://sputnikarabic.ae/20230913/الدفاع-الروسية-السفينتان-المتضررتان-في-سيفاستوبول-ستعودان-للخدمة-1080993957.html
الدفاع الروسية: السفينتان المتضررتان في سيفاستوبول ستعودان للخدمة
الدفاع الروسية: السفينتان المتضررتان في سيفاستوبول ستعودان للخدمة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سفينتين تابعتين للبحرية الروسية تخضعان للإصلاح، تضررتا جراء هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في سيفاستوبول،... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T11:31+0000
2023-09-13T11:31+0000
2023-09-13T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تخضع سفينتان تابعتان للبحرية لإصلاحات مجدولة في مصنع "إس.أوردغونيكيدزه" لإصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول، وتضررت السفينتين نتيجة ضربة صاروخية من قبل نظام كييف، في 13 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، وستواصلان الخدمة القتالية كجزء من أساطيلهم".و أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن كييف شنت هجومًا بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول البحر الأسود، أثناء عبورها بواسطة قوارب مسيرة.وقالت الوزارة إنه تم إسقاط سبعة من الصواريخ بواسطة منظومة الدفاع الجوي، وتعرضت سفينتين تخضعان لعمليات إصلاح لأضرار نتيجة الصواريخ، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة.ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230912/الجيش-الروسي-يدمر-راجمة-ساكاريا-التركية-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة--عاجل-1080956052.html
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روسيا
الدفاع الروسية: السفينتان المتضررتان في سيفاستوبول ستعودان للخدمة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن سفينتين تابعتين للبحرية الروسية تخضعان للإصلاح، تضررتا جراء هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في سيفاستوبول، سيتم ترميمهما بالكامل، وستواصل السفينتان الخدمة في أساطيلهما.
وقالت الدفاع الروسية: "تخضع سفينتان تابعتان للبحرية لإصلاحات مجدولة في مصنع "إس.أوردغونيكيدزه" لإصلاح السفن في مدينة سيفاستوبول، وتضررت السفينتين نتيجة ضربة صاروخية من قبل نظام كييف، في 13 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، وستواصلان الخدمة القتالية كجزء من أساطيلهم".
و أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن كييف شنت هجومًا بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول البحر الأسود، أثناء عبورها بواسطة قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة إنه تم إسقاط سبعة من الصواريخ بواسطة منظومة الدفاع الجوي، وتعرضت سفينتين تخضعان لعمليات إصلاح لأضرار نتيجة الصواريخ، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة.
ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة
وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.