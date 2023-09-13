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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-شنت-ضربة-بـ10-صواريخ-كروز-على-مصنع-لإصلاح-السفن-في-سيفاستوبول-1080980951.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت ضربة بـ10 صواريخ كروز على مصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت ضربة بـ10 صواريخ كروز على مصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن كييف شنت هجومًا بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T04:17+0000
2023-09-13T04:39+0000
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وقالت الوزارة إنه تم إسقاط سبعة من الصواريخ بواسطة منظومة الدفاع الجوي، وتعرضت سفينتين يخضعان لعمليات صلاح لأضرار نتيجة الصواريخ، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها".وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230913/قصف-صاروخي-أوكراني-على-سيفاستوبول-الروسية-يتسبب-بحريق-في-منشأة-مدنية-1080979147.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية شنت ضربة بـ10 صواريخ كروز على مصنع لإصلاح السفن في سيفاستوبول

04:17 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 04:39 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن كييف شنت هجومًا بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وعلى سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها بواسطة قوارب مسيرة.
وقالت الوزارة إنه تم إسقاط سبعة من الصواريخ بواسطة منظومة الدفاع الجوي، وتعرضت سفينتين يخضعان لعمليات صلاح لأضرار نتيجة الصواريخ، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها".
وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".
ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
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