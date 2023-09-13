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السعودية: تم توجیه دعوة رسمیة من الملك سلمان إلی الرئیس الإيراني لزيارة الرياض

السعودية: تم توجیه دعوة رسمیة من الملك سلمان إلی الرئیس الإيراني لزيارة الرياض

أعرب السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، اليوم الأربعاء، عن سعادته لبدء فصل جديد من العلاقات مع إيران. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T12:31+0000

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وقال العنزي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "هذا الفصل من العلاقات مع إيران سيكون قويًا على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية"، مضيفا أن العلاقات البناءة مع إيران ستكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.وذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة رسمیة إلی الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، لافتا إلى أن "هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الايراني في الوقت المناسب".وأشار أن "الاتفاق بين السعودية وإيران بنّاء وله أوجه عدة وهو أيضًا اتفاق أمني مشترك يعزز التعاون بين البلدين"، مؤكدا أنه "سينعكس على الأمن الإقليمي وسيساهم في تحقيق الرفاه للشعبين".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

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