https://sputnikarabic.ae/20230913/العراق-يدعو-إيران-إلى-تجنب-لغة-التهديد-والتحركات-المهددة-للاستقرار-1080999453.html
العراق يدعو إيران إلى تجنب "لغة التهديد والتحركات المهددة للاستقرار"
العراق يدعو إيران إلى تجنب "لغة التهديد والتحركات المهددة للاستقرار"
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين العراق وإيران تعتبر جيدة، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني تهاون العراق فيما يتعلق... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:33+0000
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طهران- سبوتنيك. ودعا وزير الخارجية العراقي إيران إلى الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف.جاءت تصريحات الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، أشار فيه فؤاد حسين إلى ضرورة الابتعاد عن أي تحركات تهدد الاستقرار.وأعرب فؤاد حسين عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق.وأكد وزير الخارجية العراقي أنه تم نزع السلاح عن المجموعات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية،مشيرا إلى أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة بشن هجمات على دول أخرى.وفي وقت سابق، قال عبد اللهيان، إن "وجود الإرهابيين في شمال العراق أمر خطير ولا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية مع إيران"، وذلك خلال استقباله بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وشدد خلال اللقاء على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.من ناحية أخرى، قدم بافل طالباني شكره وتقديره للدعم المستمر، الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنظيرتها الحكومة العراقية والشعب العراقي، ووصف إيران بأنها "الداعم الأقوى للشعب العراقي".
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العراق يدعو إيران إلى تجنب "لغة التهديد والتحركات المهددة للاستقرار"
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين العراق وإيران تعتبر جيدة، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني تهاون العراق فيما يتعلق بسيادته.
طهران- سبوتنيك. ودعا وزير الخارجية العراقي إيران إلى الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف.
جاءت تصريحات الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
، في طهران، أشار فيه فؤاد حسين إلى ضرورة الابتعاد عن أي تحركات تهدد الاستقرار.
وأعرب فؤاد حسين عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق.
وأكد وزير الخارجية العراقي أنه تم نزع السلاح عن المجموعات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية،مشيرا إلى أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة بشن هجمات على دول أخرى.
وفي وقت سابق، قال عبد اللهيان، إن "وجود الإرهابيين في شمال العراق أمر خطير ولا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق".
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية مع إيران
"، وذلك خلال استقباله بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وشدد خلال اللقاء على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.
من ناحية أخرى، قدم بافل طالباني شكره وتقديره للدعم المستمر، الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنظيرتها الحكومة العراقية والشعب العراقي، ووصف إيران بأنها "الداعم الأقوى للشعب العراقي".