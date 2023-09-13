https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-98-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080978960.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T00:39+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك (مناطق لينينسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، كييفسكي، بتروفسكي)، ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، ستاروميخايلوفكا وكيرمينشيك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 108 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-108-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1080941002.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 98 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك (مناطق لينينسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، كييفسكي، بتروفسكي)، ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، ستاروميخايلوفكا وكيرمينشيك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 108 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية
.