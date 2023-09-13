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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-98-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080978960.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T00:39+0000
2023-09-13T00:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك (مناطق لينينسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، كييفسكي، بتروفسكي)، ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، ستاروميخايلوفكا وكيرمينشيك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 108 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-108-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1080941002.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 98 مرة خلال اليوم الماضي

00:39 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 98 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 284 مقذوفا من عيارات مختلفة.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات خلال اليوم الماضي
11 سبتمبر, 22:51 GMT
وأضاف البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك (مناطق لينينسكي، كويبيشيفسكي، كيروفسكي، كييفسكي، بتروفسكي)، ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، ستاروميخايلوفكا وكيرمينشيك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 108 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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