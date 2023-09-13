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القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الروسية-تصد-8-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1080995134.html
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية صدت 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T12:04+0000
2023-09-13T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، صدت المجموعة "الجنوبية"، بدعم من الطيران والمدفعية، 8 هجمات لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية: "دمر الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للعدو قرب منطقة نوفوميخيلوفكا".ووفقا للدفاع: "في يوم واحد، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتا قتال للمشاة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا- بي".وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية 5 صواريخ من طراز "هيمارس".وتابعت: "تم تدمير 37 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة معدات الحرب الإلكترونية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقطاعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-خاركوف-ويحيد-85-جنديا--عاجل-1080994966.html
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روسيا

القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك

12:04 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية صدت 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، صدت المجموعة "الجنوبية"، بدعم من الطيران والمدفعية، 8 هجمات لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية: "دمر الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للعدو قرب منطقة نوفوميخيلوفكا".
ووفقا للدفاع: "في يوم واحد، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتا قتال للمشاة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا- بي".
وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة أوكراني ويحيد 85 جنديا في خاركوف
11:48 GMT
وقالت الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".
وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية 5 صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابعت: "تم تدمير 37 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة معدات الحرب الإلكترونية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقطاعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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