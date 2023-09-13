https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الروسية-تصد-8-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1080995134.html
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية صدت 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T12:04+0000
2023-09-13T12:04+0000
2023-09-13T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، صدت المجموعة "الجنوبية"، بدعم من الطيران والمدفعية، 8 هجمات لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية: "دمر الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للعدو قرب منطقة نوفوميخيلوفكا".ووفقا للدفاع: "في يوم واحد، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتا قتال للمشاة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا- بي".وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية 5 صواريخ من طراز "هيمارس".وتابعت: "تم تدمير 37 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة معدات الحرب الإلكترونية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقطاعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-خاركوف-ويحيد-85-جنديا--عاجل-1080994966.html
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روسيا
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
12:04 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية صدت 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، صدت المجموعة "الجنوبية"، بدعم من الطيران والمدفعية، 8 هجمات لمجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية: "دمر الجيش الروسي مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للعدو قرب منطقة نوفوميخيلوفكا".
ووفقا للدفاع: "في يوم واحد، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتا قتال للمشاة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا- بي".
وتابعت: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".
وقالت الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".
وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية 5 صواريخ من طراز "هيمارس".
وتابعت: "تم تدمير 37 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة معدات الحرب الإلكترونية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقطاعة خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".