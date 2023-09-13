عربي
https://sputnikarabic.ae/20230913/المقداد-لنظيره-اللبناني-سوريا-ترحب-بعودة-جميع-اللاجئين-لكن-عواقب-الاحتلال-التركي-والأمريكي-تعيق-ذلك-1080999345.html
المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك
المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وهي مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:29+0000
2023-09-13T14:30+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/11/1047540493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc88bdd6443d32ee470bdd688a26a2ca.jpg
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن المقداد شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر"، كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.وبحسب وكالة "سانا"، أشار وزير الخارجية إلى أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.
https://sputnikarabic.ae/20230907/وزير-الخارجية-الأردني-يقول-إن-بلاده-ليست-مستعدة-لاستقبال-مزيد-من-اللاجئين-السوريين-1080783199.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/11/1047540493_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9aa60adeba11c18ee6b724c4bb3f2cff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي

المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك

14:29 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وهي مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن المقداد شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر"، كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.
وجدد المقداد التأكيد على أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم".
وبحسب وكالة "سانا"، أشار وزير الخارجية إلى أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
وزير الخارجية الأردني يقول إن بلاده ليست مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين
7 سبتمبر, 10:28 GMT
بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذ14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала