https://sputnikarabic.ae/20230913/المقداد-لنظيره-اللبناني-سوريا-ترحب-بعودة-جميع-اللاجئين-لكن-عواقب-الاحتلال-التركي-والأمريكي-تعيق-ذلك-1080999345.html
المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك
المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وهي مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T14:29+0000
2023-09-13T14:29+0000
2023-09-13T14:30+0000
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وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن المقداد شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر"، كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.وبحسب وكالة "سانا"، أشار وزير الخارجية إلى أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.
https://sputnikarabic.ae/20230907/وزير-الخارجية-الأردني-يقول-إن-بلاده-ليست-مستعدة-لاستقبال-مزيد-من-اللاجئين-السوريين-1080783199.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
المقداد لنظيره اللبناني: سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين وعواقب الاحتلال التركي والأمريكي تعيق ذلك
14:29 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وهي مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن المقداد شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر"، كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.
وجدد المقداد التأكيد على أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم".
وبحسب وكالة "سانا"
، أشار وزير الخارجية إلى أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".
بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.