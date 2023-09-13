https://sputnikarabic.ae/20230913/انتهاء-المحادثات-الثنائية-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-وتوجههما-إلى-حفل-الغداء-1080989816.html
انتهاء المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون وتوجههما إلى حفل الغداء
انتهاء المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون وتوجههما إلى حفل الغداء
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الثنائي المغلق بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T09:25+0000
2023-09-13T09:25+0000
2023-09-13T09:25+0000
روسيا
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وأشار المراسل أنه مع الانتهاء، توجه الرئيسان إلى قاعة يجري فيها حفل غداء رسمي على شرف زيارة الزعيم الكوري الشمالي.ونشر موقع الكرملين قائمة المأكولات التي سيتناولها بوتين وكيم جونغ أون والوفد المرافق لهما.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
انتهاء المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون وتوجههما إلى حفل الغداء
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الثنائي المغلق بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأشار المراسل أنه مع الانتهاء، توجه الرئيسان إلى قاعة يجري فيها حفل غداء رسمي على شرف زيارة الزعيم الكوري الشمالي.
ونشر موقع الكرملين قائمة المأكولات التي سيتناولها بوتين وكيم جونغ أون والوفد المرافق لهما.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا
للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.