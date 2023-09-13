https://sputnikarabic.ae/20230913/بدء-الاجتماع-الثنائي-المغلق-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-بعد-انتهاء-الاجتماع-الموسع-1080987681.html
بدء الاجتماع الثنائي المغلق بين بوتين وكيم جونغ أون بعد انتهاء الاجتماع الموسع
بدء الاجتماع الثنائي المغلق بين بوتين وكيم جونغ أون بعد انتهاء الاجتماع الموسع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الموسع بين الجانب الروسي والكوري الشمالي، حيث توجه كل من الزعيمين إلى قاعة جانبية وحدهما. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T07:49+0000
2023-09-13T07:49+0000
2023-09-13T07:49+0000
روسيا
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وأشار المراسل أن الزعيمان يعتزمان بدء المحادثات الثنائية المغلقة، وذلك للتباحث في عدد من القضايا المشتركة والبعيدة عن الإعلام والمسؤولين الآخرين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بدء الاجتماع الثنائي المغلق بين بوتين وكيم جونغ أون بعد انتهاء الاجتماع الموسع
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الموسع بين الجانب الروسي والكوري الشمالي، حيث توجه كل من الزعيمين إلى قاعة جانبية وحدهما.
وأشار المراسل أن الزعيمان يعتزمان بدء المحادثات الثنائية المغلقة، وذلك للتباحث في عدد من القضايا المشتركة والبعيدة عن الإعلام والمسؤولين الآخرين.