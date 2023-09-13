https://sputnikarabic.ae/20230913/بدء-المفاوضات-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-بمشاركة-الوفود---عاجل-1080982531.html
بدء المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون بمشاركة الوفود - عاجل
بدء المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون بمشاركة الوفود - عاجل
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" بدء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:41+0000
2023-09-13T05:41+0000
2023-09-13T06:13+0000
روسيا
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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين الزعيمين ستتواصل بمشاركة أعضاء الوفد، وإذا لزم الأمر، ستستمر المحادثات على مستوى ثنائي مغلق.ولفت المراسل إلى أن الوفد الروسي يضم كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بدء المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون بمشاركة الوفود - عاجل
05:41 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" بدء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن المفاوضات بين الزعيمين ستتواصل بمشاركة أعضاء الوفد، وإذا لزم الأمر، ستستمر المحادثات على مستوى ثنائي مغلق.
ولفت المراسل إلى أن الوفد الروسي يضم كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا
للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.