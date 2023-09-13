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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بريطانيا-توقف-تدريب-قوات-أوكرانية-بعد-شكاوى-المواطنين-من-الإزعاج-1081002887.html
بريطانيا توقف تدريب قوات أوكرانية بعد شكاوى المواطنين من الإزعاج
بريطانيا توقف تدريب قوات أوكرانية بعد شكاوى المواطنين من الإزعاج
اضطرت وزارة الدفاع البريطانية إلى خفض التدريبات بمقدار الثلث في قاعدة "ليد رانجيز" العسكرية في مقاطعة كينت، بعدما اشتكى السكان المحليون من الضوضاء والدخان... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T16:18+0000
2023-09-13T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
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سبوتنيك. وتقدم سكان مدينة ليد التابعة لمقاطعة كينت جنوب شرقي إنجلترا، بمذكرات عديدة إلى مجلس المدينة يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الإزعاج.واشتكى السكان من الضوضاء القوية الناتجة عن عمليات إطلاق النار والانفجارات، وبعد إخطار وزارة الدفاع بالشكاوى، وافقت على الحد من الضوضاء وقطع التدريبات العسكرية.ودعا آلان سمارت (63 عاما) الذي يعيش بجوار ميدان الرماية، إلى إغلاق القاعدة العسكرية تماما، حيث اشتكى من أن منزله يهتز، وأن زجاج نوافذ منزله يهتز بسبب التدريبات التي تجري في القاعدة، وقال إن "الانفجارات مزعجة حقا أنا أكره العيش هنا".وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن قاعدة سلسلة جبال اللد أجرت "تدريبات حيوية" منذ أوائل القرن العشرين، ولم يتم استخدامها كثيرا مؤخرا، وأضافت: "نراقب بعناية مستويات الضوضاء المتبقية ضمن الحدود المحددة للسكان المحليين، على الرغم من أن اتجاه الرياح والظروف المناخية قد تؤثر عليها".وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن المملكة المتحدة استضافت نحو 17 ألف جندي أوكراني كجزء من حملات التدريب منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث أكمل معظمهم برنامج التدريب المكثف القياسي لمدة خمسة أسابيع، مع تدريب بعضهم خصيصا على أنواع معينة من العمليات القتالية مثل إدارة دبابات "تشالنجر 2".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية بهدف حماية سكان دونباس من العدوان الأوكراني، بعدما عززت الحكومات الغربية بشكل كبير إمداداتها من المعدات العسكرية لنظام كييف، وقدمت مرافق التدريب لقواتها وحتى تبادل المعلومات الاستخبارية المهمة.وأكد المسؤولون الروس أن مثل هذه التحركات تؤجج الصراع وتطيل أمده، كما أنها لن يكون لها تأثير نهائي على مسار العمليات الخاصة.
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا توقف تدريب قوات أوكرانية بعد شكاوى المواطنين من الإزعاج

16:18 GMT 13.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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اضطرت وزارة الدفاع البريطانية إلى خفض التدريبات بمقدار الثلث في قاعدة "ليد رانجيز" العسكرية في مقاطعة كينت، بعدما اشتكى السكان المحليون من الضوضاء والدخان الناتج عن التدريب على إطلاق النار والانفجارات، حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية في تلك القاعدة.
سبوتنيك. وتقدم سكان مدينة ليد التابعة لمقاطعة كينت جنوب شرقي إنجلترا، بمذكرات عديدة إلى مجلس المدينة يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الإزعاج.
واشتكى السكان من الضوضاء القوية الناتجة عن عمليات إطلاق النار والانفجارات، وبعد إخطار وزارة الدفاع بالشكاوى، وافقت على الحد من الضوضاء وقطع التدريبات العسكرية.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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أمس, 20:16 GMT
ودعا آلان سمارت (63 عاما) الذي يعيش بجوار ميدان الرماية، إلى إغلاق القاعدة العسكرية تماما، حيث اشتكى من أن منزله يهتز، وأن زجاج نوافذ منزله يهتز بسبب التدريبات التي تجري في القاعدة، وقال إن "الانفجارات مزعجة حقا أنا أكره العيش هنا".
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن قاعدة سلسلة جبال اللد أجرت "تدريبات حيوية" منذ أوائل القرن العشرين، ولم يتم استخدامها كثيرا مؤخرا، وأضافت: "نراقب بعناية مستويات الضوضاء المتبقية ضمن الحدود المحددة للسكان المحليين، على الرغم من أن اتجاه الرياح والظروف المناخية قد تؤثر عليها".
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وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن المملكة المتحدة استضافت نحو 17 ألف جندي أوكراني كجزء من حملات التدريب منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث أكمل معظمهم برنامج التدريب المكثف القياسي لمدة خمسة أسابيع، مع تدريب بعضهم خصيصا على أنواع معينة من العمليات القتالية مثل إدارة دبابات "تشالنجر 2".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية بهدف حماية سكان دونباس من العدوان الأوكراني، بعدما عززت الحكومات الغربية بشكل كبير إمداداتها من المعدات العسكرية لنظام كييف، وقدمت مرافق التدريب لقواتها وحتى تبادل المعلومات الاستخبارية المهمة.
وأكد المسؤولون الروس أن مثل هذه التحركات تؤجج الصراع وتطيل أمده، كما أنها لن يكون لها تأثير نهائي على مسار العمليات الخاصة.
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