https://sputnikarabic.ae/20230913/بقدرات-خارقة-ماذا-تعرف-عن-القاذفة-الاستراتيجية-الروسية-تو---22-1080995660.html

بقدرات خارقة… ماذا تعرف عن القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 22"؟

بقدرات خارقة… ماذا تعرف عن القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 22"؟

تمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية ذراعا جويا بعيد المدى يمكنه الوصول إلى أي مكان في العالم بسرعة فائقة، ويشمل ذلك قاذفات "تو - 22 إم 3" التي تحمل قنابل... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T12:43+0000

2023-09-13T12:43+0000

2023-09-13T12:43+0000

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تنطلق "تو - 22 إم 3" بسرعة خارقة تفوق سرعة الصوت، ويمكنها الوصول إلى أي موقع عسكري على اليابسة أو أسطول حربي في أعالي البحار، وفقا لموقع شركة "توبوليف" الروسية.كانت أول رحلة طيران للقاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 22 إم 3" في عام 1977، ودخلت بعدها الخدمة في الجيش الروسي، حسبما ذكر الموقع، الذي أوضح أنها خضعت لعملية تحديث واسعة في عام 2018، شملت تزويدها بأنظمة طيران متقدمة، كما خضعت لتحديثات هدفها تعزيز قدراتها القتالية.ويمكن للقاذفة الاستراتيجية الروسية "تو - 22 إم 3" أن تصل إلى أهداف تبعد ألفين و200 كيلومتر عن قاعدة انطلاقها، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.ولفت الموقع إلى أن التصميم الهندسي للقاذفة الروسية جعلها الأفضل من فئتها، وأصبح مصدر إلهام لتصميم العديد من الطائرات المدنية والعسكرية، خاصة تلك التي تنتمي إلى الجيل الرابع.وتمتلك الطائرة هيكلا مصنوعا من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم والمغنسيوم، إضافة إلى الصلب المقاوم للحرارة.ولفت الموقع إلى أن الطائرة مزودة بمحركين تربينيين يمتلك كل منهما أنظمة خاصة لزيادة معدل تسارع الطائرة، بصورة تمكنها من التحليق بسرعات خارقة عند الحاجة.وتنتمي "تو - 22 إم 3" إلى عائلة طائرات "توبوليف" التي تضم سلسلة من الطائرات تشمل "تو - 95" و"تو - 160" و"تو - 204" و"تو - 214".ونفذت قاذفتا "تو - 22 إم 3" رحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن مقاتلات "سو - 35 إس" كانت ترافقها خلال المهمة التي استمرت نحو 5 ساعات.وتحلق أطقم الطيران البعيدة المدى فوق المياه المحايدة التي تشمل مناطق في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، إضافة إلى البحر الأسود وبحر البلطيق، حيث تلتزم في جميع رحلاتها بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن روسيا تمتلك ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و182 طائرة حربية بينها 773 مقاتلة و744 طائرة هجومية و147 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى أنواع أخرى من طائرات النقل العسكري والتدريب والتزود بالوقود في الجو والمروحيات.

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