https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يرفعان-نخب-الصداقة-بين-البلدين-فيديو-1080992002.html
بوتين وكيم جونغ أون يرفعان "نخب الصداقة" بين البلدين... فيديو
بوتين وكيم جونغ أون يرفعان "نخب الصداقة" بين البلدين... فيديو
شرب قادة روسيا وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، نخب الصداقة الروسية الكورية خلال مأدبة غداء جمعت على رأسها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T09:55+0000
2023-09-13T09:55+0000
2023-09-13T09:55+0000
روسيا
كوريا الشمالية
العالم
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الموسع بين الجانب الروسي والكوري الشمالي، حيث توجه الزعيمين إلى قاعة جانبية وحدهما.وأشار المراسل أن الزعيمين يعتزمان بدء المحادثات الثنائية المغلقة، وذلك للتباحث في عدد من القضايا المشتركة والبعيدة عن الإعلام والمسؤولين الآخرين.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية, العالم
روسيا, كوريا الشمالية, العالم
بوتين وكيم جونغ أون يرفعان "نخب الصداقة" بين البلدين... فيديو
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شرب قادة روسيا وكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، نخب الصداقة الروسية الكورية خلال مأدبة غداء جمعت على رأسها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الموسع بين الجانب الروسي والكوري الشمالي، حيث توجه الزعيمين إلى قاعة جانبية وحدهما.
وأشار المراسل أن الزعيمين يعتزمان بدء المحادثات الثنائية المغلقة، وذلك للتباحث في عدد من القضايا المشتركة والبعيدة عن الإعلام والمسؤولين الآخرين.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.