https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-يدخل-مع-كيم-جونغ-أون-إلى-مقصورة-أوروس-الروسية-فيديو-1080988161.html
بوتين يدخل مع كيم جونغ أون إلى مقصورة "أوروس" الروسية... فيديو
بوتين يدخل مع كيم جونغ أون إلى مقصورة "أوروس" الروسية... فيديو
أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على السيارة الروسية "أوروس". 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T08:28+0000
2023-09-13T08:28+0000
2023-09-13T08:28+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
نادي الفيديو
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والتقى بوتين بكيم جونغ أون، الذي وصل إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية خلال زيارة رسمية للبلاد، حيث أقيم حفل الترحيب عند المدخل الرئيسي لمبنى تركيب واختبار مركبات الإطلاق.وصرّح بوتين، يوم أمس الثلاثاء، بأنه سيتم التوسع في تصنيع السيارات الروسية بما يجعلها متاحة وسعرها أرخص.وقال بوتين: "إن سيارات أوروس ستصبح أرخص عندما يبدأ إنتاجها الضخم، إذ أنها ستدخل في سلسلة حقيقية، وسيكون كل شيء أرخص مرتين".وأوضح بوتين، حول توجيه المسؤولين الروس لاستخدام السيارات الروسية: "سياراتنا قد تبدو أكثر تواضعا من أودي ومرسيدس ولكن علينا أن نأخذ الهند كمثال يحتذى به، وأعدت الحكومة والهيئات المسؤولة آلية لانتقال المسؤولين إلى استخدام السيارات الوطنية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, نادي الفيديو
روسيا, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, نادي الفيديو
بوتين يدخل مع كيم جونغ أون إلى مقصورة "أوروس" الروسية... فيديو
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أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، على السيارة الروسية "أوروس".
والتقى بوتين بكيم جونغ أون، الذي وصل إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية خلال زيارة رسمية للبلاد، حيث أقيم حفل الترحيب عند المدخل الرئيسي لمبنى تركيب واختبار مركبات الإطلاق.
وصرّح بوتين، يوم أمس الثلاثاء، بأنه سيتم التوسع في تصنيع السيارات الروسية بما يجعلها متاحة وسعرها أرخص.
وقال بوتين: "إن سيارات أوروس ستصبح أرخص عندما يبدأ إنتاجها الضخم، إذ أنها ستدخل في سلسلة حقيقية، وسيكون كل شيء أرخص مرتين".
وأوضح بوتين
، حول توجيه المسؤولين الروس لاستخدام السيارات الروسية: "سياراتنا قد تبدو أكثر تواضعا من أودي ومرسيدس ولكن علينا أن نأخذ الهند كمثال يحتذى به، وأعدت الحكومة والهيئات المسؤولة آلية لانتقال المسؤولين إلى استخدام السيارات الوطنية".