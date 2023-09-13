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بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-يصل-لقاعدة-فضائية-شرق-روسيا-للقاء-زعيم-كوريا-الشمالية-فيديو-1080980624.html
بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو
بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد اليوم الأربعاء تحضيرا للقاء الزعيم الكوري كيم جونغ أون. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T03:53+0000
2023-09-13T04:41+0000
روسيا
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
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كما وصل كيم جونغ أون بالقطار إلى محطة السكة الحديد في قاعدة فوستوشني الفضائية.وشكر كيم جونغ أون بوتين على دعوته لزيارة روسيا ، "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم أمس الثلاثاء، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونغ يانغ للعلاقات مع موسكو.وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونغ أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.وقد أجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين
روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين

بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو

03:53 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 04:41 GMT 13.09.2023)
© Sputnikبوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو
بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد اليوم الأربعاء تحضيرا للقاء الزعيم الكوري كيم جونغ أون.
كما وصل كيم جونغ أون بالقطار إلى محطة السكة الحديد في قاعدة فوستوشني الفضائية.
والتقى بوتين بكيم جونغ أون، وأقيم حفل الترحيب عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.
وشكر كيم جونغ أون بوتين على دعوته لزيارة روسيا ، "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".
وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم أمس الثلاثاء، أن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونغ يانغ للعلاقات مع موسكو.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكورية المركزية: "أعلن كيم جونغ أون أن هذه الزيارة إلى روسيا هي دليل واضح للأهمية التي توليها كوريا الشمالية للعلاقات مع روسيا".
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.
وقد أجرى بالفعل محادثات مع حاكم إقليم بريمورسكي أوليغ كوجيمياكو ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ومن المتوقع أن يلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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