https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-يكشف-عن-أول-وعوده-للزعيم-الكوري-الشمالي-كيم-جونغ-أون-خلال-استقباله-1080982088.html
بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله
بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الديمقراطية في بناء أقمار صناعية فضائية، بالقول إن الزيارة إلى هذا المكان تهدف... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:20+0000
2023-09-13T05:20+0000
2023-09-13T05:20+0000
روسيا
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وقال بوتين للصحفيين: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".وأشار بوتين إلى أنه سيتم عرض أجسام صواريخ جديدة على الوفد الكوري الشمالي.وسُئل الرئيس بوتين عما إذا كان سيتم مناقشة التعاون العسكري الفني خلال المحادثات الثنائية بين الطرفين، وأجاب بالقول إنه سيتم التطرق إلى مجمل القضايا التي تهم البلدين، لافتا إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زار كوريا الشمالية مؤخرًا وحظي باستقبال جيد هناك.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله
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علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الديمقراطية في بناء أقمار صناعية فضائية، بالقول إن الزيارة إلى هذا المكان تهدف لهذه الغاية بالتحديد.
وقال بوتين للصحفيين: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".
وأشار بوتين إلى أنه سيتم عرض أجسام صواريخ جديدة على الوفد الكوري الشمالي.
وسُئل الرئيس بوتين عما إذا كان سيتم مناقشة التعاون العسكري الفني خلال المحادثات الثنائية بين الطرفين، وأجاب بالقول إنه سيتم التطرق إلى مجمل القضايا التي تهم البلدين، لافتا إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زار كوريا الشمالية مؤخرًا وحظي باستقبال جيد هناك.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا
للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.