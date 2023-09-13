عربي
https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-يكشف-عن-أول-وعوده-للزعيم-الكوري-الشمالي-كيم-جونغ-أون-خلال-استقباله-1080982088.html
بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله
بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الديمقراطية في بناء أقمار صناعية فضائية، بالقول إن الزيارة إلى هذا المكان تهدف... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:20+0000
2023-09-13T05:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080981902_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_6b093b708fcc5ff939f96973c23124da.jpg
وقال بوتين للصحفيين: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".وأشار بوتين إلى أنه سيتم عرض أجسام صواريخ جديدة على الوفد الكوري الشمالي.وسُئل الرئيس بوتين عما إذا كان سيتم مناقشة التعاون العسكري الفني خلال المحادثات الثنائية بين الطرفين، وأجاب بالقول إنه سيتم التطرق إلى مجمل القضايا التي تهم البلدين، لافتا إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زار كوريا الشمالية مؤخرًا وحظي باستقبال جيد هناك.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080981902_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2640b0b7ce59ddfbfdcbddce3c5e3f93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله

05:20 GMT 13.09.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية
بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستساعد كوريا الديمقراطية في بناء أقمار صناعية فضائية، بالقول إن الزيارة إلى هذا المكان تهدف لهذه الغاية بالتحديد.
وقال بوتين للصحفيين: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يظهر اهتماما كبيرا بتكنولوجيا الصواريخ، ويحاولون تطوير الفضاء".
وأشار بوتين إلى أنه سيتم عرض أجسام صواريخ جديدة على الوفد الكوري الشمالي.
وسُئل الرئيس بوتين عما إذا كان سيتم مناقشة التعاون العسكري الفني خلال المحادثات الثنائية بين الطرفين، وأجاب بالقول إنه سيتم التطرق إلى مجمل القضايا التي تهم البلدين، لافتا إلى أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زار كوريا الشمالية مؤخرًا وحظي باستقبال جيد هناك.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال في المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالىأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала