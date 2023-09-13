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https://sputnikarabic.ae/20230913/تونس-ترسل-طائرة-محملة-بمستلزمات-طبية-وفريق-من-الحماية-المدنية-إلى-ليبيا-1080981664.html
تونس ترسل طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية إلى ليبيا
تونس ترسل طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية إلى ليبيا
وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم أمس الثلاثاء، بإرسال طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية إلى ليبيا للمساعدة في مجهودات الإغاثة. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:07+0000
2023-09-13T05:23+0000
تونس
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وجاء في بيان للرئاسة التونسية: "بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد تم مساء اليوم توجيه طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية التونسية لمعاضدة الشعب الليبي الشقيق في مجهودات الإغاثة".وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، تولى الإشراف على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا على متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ.ويتكون الفريق من نحو 52 فردا من إطارات وأعوان الوحدة المختصة و4 أنياب وطاقم طبي تابع للحماية المدنية يضم 3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب.كما يضم الفريق مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للإسهام في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أمس الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مدينة درنة شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

تونس ترسل طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية إلى ليبيا

05:07 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتأثير إعصار "دانيال" على مدينة درنة في ليبيا
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم أمس الثلاثاء، بإرسال طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية إلى ليبيا للمساعدة في مجهودات الإغاثة.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية: "بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد تم مساء اليوم توجيه طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية التونسية لمعاضدة الشعب الليبي الشقيق في مجهودات الإغاثة".
سيارات تمر عبر مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في العاصمة الليبية طرابلس، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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أمس, 14:15 GMT
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، تولى الإشراف على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا على متن طائرة عسكرية، للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ.
ويتكون الفريق من نحو 52 فردا من إطارات وأعوان الوحدة المختصة و4 أنياب وطاقم طبي تابع للحماية المدنية يضم 3 أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب.
كما يضم الفريق مستشفى ميداني تابع للحماية المدنية للإسهام في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أمس الثلاثاء، أن "فرق الطوارئ تتوالى تباعا إلى مدينة درنة من كل المدن"، بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة إعصار "دانيال".
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مدينة درنة شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات في المدينة".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد طالب في وقت سابق، الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.
وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
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