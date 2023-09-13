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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/جنرال-أوكراني-تقارير-زيلينسكي-حول-الهجوم-المضاد-متفائلة-بشكل-غير-مبرر-1081009580.html
جنرال أوكراني: تقارير زيلينسكي حول الهجوم المضاد متفائلة بشكل غير مبرر
جنرال أوكراني: تقارير زيلينسكي حول الهجوم المضاد متفائلة بشكل غير مبرر
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقدم تقارير متفائلة بشكل غير مبرر حول ما يحدث في مسرح... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T20:49+0000
2023-09-13T20:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "فابريكا نوفوستي" التلفزيونية: "الرئيس يتحدث بتفاؤل كبير، لكنني لا أعرف من يكتب له هذه النصوص، في لحظات معينة أشعر بالقلق".وأشار كريفونوس إلى أنه "لا ينبغي أن يتوقع بدء عملية إحباط معنويات القوات الروسية، كما يظن"، محذرا: "إننا نتحدث عن جيش ذو خبرة ومدرب جيدا".وفي وقت سابق، أفاد الجنرال سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.وقال كريفونوس: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عما-تواجهه-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1081004378.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أوكراني: تقارير زيلينسكي حول الهجوم المضاد متفائلة بشكل غير مبرر

20:49 GMT 13.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقدم تقارير متفائلة بشكل غير مبرر حول ما يحدث في مسرح العمليات العسكرية.
وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "فابريكا نوفوستي" التلفزيونية: "الرئيس يتحدث بتفاؤل كبير، لكنني لا أعرف من يكتب له هذه النصوص، في لحظات معينة أشعر بالقلق".

ووفقا له، فإن زيلينسكي يتحدث في تقاريره عما يحدث بنبرة كما لو أن القوات المسلحة الأوكرانية قد "انتصرت عمليا". وأوضح في الوقت نفسه أن هذا الأمر غير وارد الآن.

وأشار كريفونوس إلى أنه "لا ينبغي أن يتوقع بدء عملية إحباط معنويات القوات الروسية، كما يظن"، محذرا: "إننا نتحدث عن جيش ذو خبرة ومدرب جيدا".
وفي وقت سابق، أفاد الجنرال سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية لديها ميزة كبيرة مقارنة بالقوات الأوكرانية، بسبب المعدات الجيدة والدعم من الدولة.
وقال كريفونوس: "الجيش الذي نحارب ضده لديه خبرة ملحوظة، والدولة توفر بالكامل كل احتياجات الجيش. لسوء الحظ، في نقاط معينة لدينا إخفاقات كبيرة في هذا الاتجاه".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
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ضابط مخابرات أمريكي يكشف عما تواجهه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
17:34 GMT
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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