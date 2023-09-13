https://sputnikarabic.ae/20230913/خبراء-يوضحون-أهمية-لقاء-بوتين-مع-كيم-جونغ-أون-1080999044.html

خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون

خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T13:57+0000

2023-09-13T13:57+0000

2023-09-13T13:57+0000

راديو

بلا قيود

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خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون

لقاء بوتين مع زعيم كوريا الشمالية. وعن هذا الموضوع، قال الأستاذ المشارك في "MGIMO"، والخبير في نادي فالداي الدولي للمناقشة ومجلس الشؤون الدولية الروسي، الدكتور إيغور ماتفييف:بدوره، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:هجوم أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن إصابة 24 مدنيا. قال الخبير بالشأن الروسي مسلم شعيتو: المغرب يكشف عن حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال، وليبيا في حالة ذهول من تداعيات الفيضانات الكارثية. يقول مراسل "سبوتنيك" في مراكش المغربية، محمد حميدة، لبرنامجنا:أما الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود اسماعيل الرملي، قال في حديث لبرنامجنا:لبنان... وفد لبناني يزور دمشق لبحث هجرة السوريين المتزايدة إلى بيروت. وعن هذا الموضوع، يقول رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:السلطات الألمانية تزيد مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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