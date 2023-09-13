https://sputnikarabic.ae/20230913/خبراء-يوضحون-أهمية-لقاء-بوتين-مع-كيم-جونغ-أون-1080999044.html
خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون
خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T13:57+0000
2023-09-13T13:57+0000
2023-09-13T13:57+0000
راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون
خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون
لقاء بوتين مع زعيم كوريا الشمالية. وعن هذا الموضوع، قال الأستاذ المشارك في "MGIMO"، والخبير في نادي فالداي الدولي للمناقشة ومجلس الشؤون الدولية الروسي، الدكتور إيغور ماتفييف:بدوره، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:هجوم أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن إصابة 24 مدنيا. قال الخبير بالشأن الروسي مسلم شعيتو: المغرب يكشف عن حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال، وليبيا في حالة ذهول من تداعيات الفيضانات الكارثية. يقول مراسل "سبوتنيك" في مراكش المغربية، محمد حميدة، لبرنامجنا:أما الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود اسماعيل الرملي، قال في حديث لبرنامجنا:لبنان... وفد لبناني يزور دمشق لبحث هجرة السوريين المتزايدة إلى بيروت. وعن هذا الموضوع، يقول رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:السلطات الألمانية تزيد مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبراء يوضحون أهمية لقاء بوتين مع كيم جونغ أون
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لقاء بوتين مع زعيم كوريا الشمالية.
وعن هذا الموضوع، قال الأستاذ المشارك في "MGIMO"، والخبير في نادي فالداي الدولي للمناقشة ومجلس الشؤون الدولية الروسي، الدكتور إيغور ماتفييف:
"الزيارة تأتي في ظروف استثنائية لكلا البلدين الواقعين تحت العقوبات الغربية من أجل التنسيق في المجال العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والعلمي".
بدوره، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حوالة:
"لهذه الزيارة دلالات للغرب المعادي لكلا الدولتين خاصة الولايات المتحدة التي تحاول الهيمنة على منطقة المحيط الهادئ".
هجوم أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن إصابة 24 مدنيا.
قال الخبير بالشأن الروسي مسلم شعيتو:
"لا نتوقع رد فعل من المنظمات الدولية لأنها هي من تتسبب بالمآسي ليس فقط في أوكرانيا بل في كل العالم، ورد الفعل الروسي سيكون باستهداف مراكز القيادات والمواقع العسكرية الأوكرانية دون استهداف المدنيين".
المغرب يكشف عن حصيلة جديدة غير نهائية لضحايا الزلزال، وليبيا في حالة ذهول من تداعيات الفيضانات الكارثية.
يقول مراسل "سبوتنيك" في مراكش المغربية، محمد حميدة، لبرنامجنا:
"عمليات الإنقاذ مستمرة، وكذلك النقل بالطائرات، ويستمر وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب، لكن أثناء تجوالنا في منطقة تلة يعقوب والمناطق المجاورة، شاهدنا أن العديد من القرى سوّيت بالأرض، وهناك مناطق مهدمة بالكامل".
أما الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود اسماعيل الرملي، قال في حديث لبرنامجنا:
"كان هناك تحذيرات من حدوث عاصفة دانيال، وبدأت في المنطقة الشرقية، لكن لم يكن هناك تداعيات كبيرة، لكن عندما وصلت إلى مدينة درنة كانت هناك الطامة الكبرى، حيث انهار سدّان مهترآن ما أدى إلى تدفق كبير للمياه، أدت إلى جرف المدينة إلى عرض البحر، وهنا حصلت المأساة".
لبنان... وفد لبناني يزور دمشق لبحث هجرة السوريين المتزايدة إلى بيروت.
وعن هذا الموضوع، يقول رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان رفعت البدوي، في حديث لبرنامجنا:
"من المؤكد أنه سيكون هناك حل لمسألة النازحين السوريين، إذا صفيت النوايا، فالجانب السوري أدى إلى تجاوبه مع كل المطالب التي تقدم بها الجانب اللبناني، لكن في لبنان، هناك أفرقاء يختلفون داخل الحكومة، حتى على تشكيل الوفد، والقرار في الحكومة اللبنانية مصادر من قبل أمريكا والاتحاد الاوروبي، الذين يريدون إبقاء النازحين السوريين ورفض عودتهم لبلادهم".
السلطات الألمانية تزيد مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:
"أوروبا تشتري النفط الروسي المكرر عبر دولة ثالثة لأنه من المستحيل الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بشكل كامل لأن رأينا أن استغناءها الجزئي تسبب بضرر كبير للاقتصاد".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...