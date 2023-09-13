https://sputnikarabic.ae/20230913/خبيرة-في-الشؤون-الآسيوية-لـسبوتنيك-لقاء-كيم-جونغ-أون-وبوتين-يدعم-رؤية-تأسيس-عالم-متعدد-الأقطاب-1080994672.html

خبراء يكشفون تخوف الغرب من التعاون الروسي الكوري بعد زيارة كيم جونغ أون للبلاد

خبراء يكشفون تخوف الغرب من التعاون الروسي الكوري بعد زيارة كيم جونغ أون للبلاد

قالت الدكتورة نادية حلمي، الأكاديمية المصرية والخبيرة في الشؤون الآسيوية، إن لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يأتي في... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T12:18+0000

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وأضافت حلمي، في تصريحات لوكالة"سبوتنيك": "اللقاء يمثل فرصة لكوريا لإظهار أن مستقبلها الاقتصادي لا يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد رفض واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عليها، فيما قد يطلب الزعيم الكوري تدخل موسكو لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده".واعتبرت أن القمة تمثل خطوة مهمة لروسيا، حيث تظهر من خلالها أنها لاعب مهم في شبه الجزيرة الكورية، خاصة بعد الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه في عهد الرئيس بوتين، والذي قام بإلغاء معظم ديون كوريا الشمالية خلال فترة الحقبة السوفيتية في بادرة حسنة منه.وأشارت حلمي إلى مخاوف الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من التعاون الروسي الكوري، لا سيما في حال تم توقيع أي اتفاقيات عسكرية، خاصة أن زعيم كوريا الشمالية أعلن تأييده الراسخ للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بين موسكو مع بيونغ يانغ في عام 2019.وبحسب حلمي: "المخاوف الغربية والأمريكية من الزيارة تنصب حول المحادثات السرية بين البلدين، وإمكانية التوقيع على أي اتفاقيات لتبادل الذخائر والأسلحة والإمدادات، في ظل اتهامات واشنطن لبيونغ يانغ - والتي نفتها كوريا الشمالية - بتزويد موسكو بأسلحة متطورة وصواريخ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وقالت: "هذه المخاوف أعلنت عنها الأمم المتحدة في بداية الشهر الحالي، عبر بيان مشترك ضم أمريكا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان، مفاده أن أي اتفاق لزيادة التعاون الثنائي بين روسيا وكوريا الشمالية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عقد صفقات أسلحة مع بيونغ يانغ، فيما انتقدت هذه الدول زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية في أغسطس (آب) الماضي".وترى خبيرة الشؤون الآسيوية أن لقاء الرئيس بوتين مع كيم جونغ أون يأتي تأكيدا لدعوة الرئيس الروسي لتأسيس عالم متعدد الأقطاب، وتأكيده على أن ذلك سيكون حلا لغالبية المشاكل الدولية القائمة، في مواجهة الحلف الغربي، الذي يسعى بكل السبل للضغط على روسيا.وتعتقد حلمي أن الاجتماع يناقش كذلك التعاون في المجالات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ، خاصة أن الأخيرة تسعى لاستقطاب التكنولوجيا الروسية المتطورة في مجال الأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووي.هل ستتدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية؟وقال الخبير العسكري ألكسندر تيورمينكو في مقابلة مع موقع "يوراسيا ديلي": "في العقود الأخيرة، كانت لروسيا علاقات جيدة للغاية مع كوريا الجنوبية، ومع ذلك، بدأت سيئول بتزويد أوكرانيا بالأسلحة للقيام بعمليات عسكرية ضد بلدنا".وبحسب تيورمينكو، "فقد كان ذلك سكيناً في الظهر".تفاصيل التعاون العسكريقال الاقتصادي كونستانتين دفينسكي، إن كوريا الديمقراطية تواجه مشاكل في الابتكار، بسبب عدم وجود مدرسة علمية كاملة خاصة بها.وأضاف: "عند الحديث عن المجمع الصناعي العسكري، لا بد من القول إن روسيا وكوريا الشمالية يمكنهما أن يكمل كل منهما الآخر بشكل مثالي".وتحدث دفينسكي عن مشاكل كوريا بسبب العقوبات: "لا يتعلق الأمر بالتكنولوجيا فقط، نحن قادرون على حل جميع المشاكل التي يواجهها الكوريون، كتقاسم المنتجات الزراعية والمعادن والفحم ومشاركة الموارد".وأضاف: "نحن قادرون على حل جميع المشاكل التي يواجهها الكوريون: تقاسم المنتجات الزراعية والمعادن والفحم”.هناك أيضًا رواسب لخامات المعادن غير الحديدية، ويواجه الشركاء الكوريون مشاكل في استخراج المعادن لأسباب موضوعية، كنقص التكنولوجيا، ومشاكل توليد الكهرباء، وقاعدة الأدوات القديمة، وروسيا قادرة على المساعدة".ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن امتنانه لهذه الدعوة، حيث تأتي الزيارة في وقت مهم للغاية، مبديًا ثقته أن اللقاء سيرفع من العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد.كما أكد الزعيم الكوري الشمالي، في مستهل جلسة المفاوضات مع بوتين، أن بلاده تريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا وتؤيد قراراتها.ومن جانبه، أكد بوتين، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الاجتماع الراهن يُعقد في وقت مميز يأتي بالتزامن مع مناسبة مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث كانت موسكو أول الدول التي اعترفت رسميا بكوريا الشمالية.وأوضح بوتين أنه خلال لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي سيتم التطرق إلى التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية وعن الوضع في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يرفعان-نخب-الصداقة-بين-البلدين-فيديو-1080992002.html

https://sputnikarabic.ae/20230913/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يرفعان-نخب-الصداقة-بين-البلدين-فيديو-1080992002.html

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