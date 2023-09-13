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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/خبير-إيطالي-الغرب-وقع-في-فخ-توقعاته-1080996741.html
خبير إيطالي: الغرب وقع في فخ "توقعاته"
خبير إيطالي: الغرب وقع في فخ "توقعاته"
كتب الخبير أليساندرو أورسيني، لصحيفة إيطالية، أن الغرب وقع في فخ بسبب التوقعات غير المحققة حول نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة والمشاكل الاقتصادية... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T12:56+0000
2023-09-13T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أورسيني: "الهجوم المضاد الأوكراني هو إخفاق كامل. مع مرور الوقت، تدهور الوضع في كييف بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وجيشها منظم ومسلح بشكل جيد، والصين تتعاون معها بشكل وثيق، وتتوسع بريكس حول محور موسكو - بكين".وتابع: "نجح بوتين في جذب الدول الأفريقية إلى جانبه التي كانت متحالفة ومرتبطة بأوروبا ذات يوم".وأضاف لصحيفة "IL Fatto Quotidiano" الإيطالية: "لماذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتحار من خلال تأجيج صراع سيوصله إلى القبر؟ الجواب يكمن إلى حد كبير في آليات نقل السلطة في هذا المجتمع السياسي. ستصبح أورسولا فون دير لاين أمينة لحلف شمال الأطلسي وستدافع، "ليس عن مصالح أوروبا"، بل مصالح الولايات المتحدة".ووفقا له، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى الصراع في أوكرانيا لكسب الوقت لفصل أوروبا عن روسيا، لأن تحالف الطاقة بين موسكو وبرلين من شأنه أن يعرض الهيمنة الأمريكية في أوروبا للخطر.تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب ودونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها منظمة حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/زاخاروفا-لـسبوتنيك-هناك-تغيرات-جيوسياسية-مهمة-على-الصعيد-الدولي-1080994876.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير إيطالي: الغرب وقع في فخ "توقعاته"

12:56 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
 تدريبات العسكريين الروس في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov
/
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كتب الخبير أليساندرو أورسيني، لصحيفة إيطالية، أن الغرب وقع في فخ بسبب التوقعات غير المحققة حول نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة والمشاكل الاقتصادية في روسيا.
وقال أورسيني: "الهجوم المضاد الأوكراني هو إخفاق كامل. مع مرور الوقت، تدهور الوضع في كييف بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وجيشها منظم ومسلح بشكل جيد، والصين تتعاون معها بشكل وثيق، وتتوسع بريكس حول محور موسكو - بكين".
وتابع: "نجح بوتين في جذب الدول الأفريقية إلى جانبه التي كانت متحالفة ومرتبطة بأوروبا ذات يوم".
وأضاف لصحيفة "IL Fatto Quotidiano" الإيطالية: "لماذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتحار من خلال تأجيج صراع سيوصله إلى القبر؟ الجواب يكمن إلى حد كبير في آليات نقل السلطة في هذا المجتمع السياسي. ستصبح أورسولا فون دير لاين أمينة لحلف شمال الأطلسي وستدافع، "ليس عن مصالح أوروبا"، بل مصالح الولايات المتحدة".
ووفقا له، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى الصراع في أوكرانيا لكسب الوقت لفصل أوروبا عن روسيا، لأن تحالف الطاقة بين موسكو وبرلين من شأنه أن يعرض الهيمنة الأمريكية في أوروبا للخطر.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": هناك تغيرات جيوسياسية مهمة على الصعيد الدولي
11:56 GMT
تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب ودونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الرابع حتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربتها منظمة حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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