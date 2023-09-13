https://sputnikarabic.ae/20230913/زاخاروفا-لـسبوتنيك-زيلينسكي-سوف-ينخرط-في-المناقشة-للتظاهر-بالرغبة-في-السلام-مع-روسيا-1080992901.html
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": زيلينسكي سوف ينخرط في المناقشة للتظاهر بالرغبة في السلام مع روسيا
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": زيلينسكي سوف ينخرط في المناقشة للتظاهر بالرغبة في السلام مع روسيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيطرح العديد من "العبارات المثيرة للجدل" لخلق مظهر السعي من... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T10:38+0000
2023-09-13T10:38+0000
2023-09-13T10:38+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات زاخاروفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023، قالت خلالها: "أعتقد أنهم سيخرجون بمثل هذه العبارات المثيرة للجدل من أجل إعطاء مظهر الرغبة في السلام على خلفية عدم وجود خطوات عملية في هذا الاتجاه".وردت زاخاروفا على سؤال بشأن احتمال أن تلغي أوكرانيا مرسوم زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع روسيا، بالقول إنهم سوف يتوصلون إلى صيغ سخيفة تتكون من تناقضات، حيث أن صيغة زيلينسكي للسلام لا تقول أي شيء عن السلام، إنها تتحدث فقط عن سيناريوهات القوة وما إلى ذلك، ولكنها تسمى "صيغة السلام".وأضافت زاخاروفا بالقول: "التوصل إلى صيغ مثل أن أوكرانيا مستعدة للسلام، تحتاج فقط إلى روسيا لتخبرها وتعرضها".
https://sputnikarabic.ae/20230913/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتبر-فكرة-إستونيا-بمصادرة-الأصول-الروسية-فكرة-خبيثة--عاجل-1080984296.html
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روسيا
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": زيلينسكي سوف ينخرط في المناقشة للتظاهر بالرغبة في السلام مع روسيا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيطرح العديد من "العبارات المثيرة للجدل" لخلق مظهر السعي من أجل السلام مع روسيا.
وجاءت تصريحات زاخاروفا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2023، قالت خلالها: "أعتقد أنهم سيخرجون بمثل هذه العبارات المثيرة للجدل من أجل إعطاء مظهر الرغبة في السلام على خلفية عدم وجود خطوات عملية في هذا الاتجاه".
وردت زاخاروفا على سؤال بشأن احتمال أن تلغي أوكرانيا مرسوم زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع روسيا، بالقول إنهم سوف يتوصلون إلى صيغ سخيفة تتكون من تناقضات، حيث أن صيغة زيلينسكي للسلام لا تقول أي شيء عن السلام، إنها تتحدث فقط عن سيناريوهات القوة وما إلى ذلك، ولكنها تسمى "صيغة السلام".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "التوصل إلى صيغ مثل أن أوكرانيا مستعدة للسلام، تحتاج فقط إلى روسيا لتخبرها وتعرضها".