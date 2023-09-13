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القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230913/زاخاروفا-لـسبوتنيك-هناك-تغيرات-جيوسياسية-مهمة-على-الصعيد-الدولي-1080994876.html
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": هناك تغيرات جيوسياسية مهمة على الصعيد الدولي
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": هناك تغيرات جيوسياسية مهمة على الصعيد الدولي
اعتبرت زاخاروفا أن هناك تآزر حقيقي وكلمة تنطق بها مجموعة "بريكس" نفسها، والدول النامية نفسها ضمن مجموعة العشرين، موضحة أن توسع "بريكس" يهدف للتخلص من الدولار،... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T11:56+0000
2023-09-13T12:16+0000
روسيا
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وأشادت زاخاروفا، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، بتحليل وزارة الخارجية الروسية والمتخصصين والدبلوماسيين الروس، الذين قالوا مرارًا وتكرارًا إنه وراء كل هذه الضجة والحملة العامة، التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، هناك حاجة لرؤية الحقائق، لافتة إلى أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستعود إلى أوجها بين البلدين وهذا يثير سخط الأمريكيين والغربيين.واعتبرت زاخاروفا أن "تدخل واشنطن يعقد الأمور في جميع الأماكن التي تظهر فيها، مشيرة إلى أن العلاقات بين الصين وتايبيه كادت أن تستقيم بعد مؤتمرات وقمم واجتماعات بين الطرفين، لكن التدخل الأمريكي أجهض كل شيء. أنا متأكدة من ذلك. وبالمناسبة، فقد قاموا بالتجربة نفسها فيما يتعلق ببكين وتايبيه: لقد رأينا بالفعل كيف تعقد بكين وتايبيه مؤتمرات قمة واجتماعات، وكان كل شيء يسير في اتجاه إيجابي، بسلام وهدوء، ولكن مرة أخرى تدخلت واشنطن".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيطرح العديد من "العبارات المثيرة للجدل"، لخلق مظهر السعي من أجل السلام مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230913/زاخاروفا-لـسبوتنيك-زيلينسكي-سوف-ينخرط-في-المناقشة-للتظاهر-بالرغبة-في-السلام-مع-روسيا-1080992901.html
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زاخاروفا لـ"سبوتنيك": هناك تغيرات جيوسياسية مهمة على الصعيد الدولي

11:56 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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اعتبرت زاخاروفا أن هناك تآزر حقيقي وكلمة تنطق بها مجموعة "بريكس" نفسها، والدول النامية نفسها ضمن مجموعة العشرين، موضحة أن توسع "بريكس" يهدف للتخلص من الدولار، والتحول إلى المدفوعات بالعملات الوطنية، ووسيلة للخروج من الأزمات التي لا نهاية لها والتي تعاني منها الولايات المتحدة.
وأشادت زاخاروفا، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، بتحليل وزارة الخارجية الروسية والمتخصصين والدبلوماسيين الروس، الذين قالوا مرارًا وتكرارًا إنه وراء كل هذه الضجة والحملة العامة، التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية الرئيسية، هناك حاجة لرؤية الحقائق، لافتة إلى أن العلاقات مع كوريا الشمالية ستعود إلى أوجها بين البلدين وهذا يثير سخط الأمريكيين والغربيين.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
زاخاروفا لـ"سبوتنيك": زيلينسكي سوف ينخرط في المناقشة للتظاهر بالرغبة في السلام مع روسيا
10:38 GMT
واعتبرت زاخاروفا أن "تدخل واشنطن يعقد الأمور في جميع الأماكن التي تظهر فيها، مشيرة إلى أن العلاقات بين الصين وتايبيه كادت أن تستقيم بعد مؤتمرات وقمم واجتماعات بين الطرفين، لكن التدخل الأمريكي أجهض كل شيء. أنا متأكدة من ذلك. وبالمناسبة، فقد قاموا بالتجربة نفسها فيما يتعلق ببكين وتايبيه: لقد رأينا بالفعل كيف تعقد بكين وتايبيه مؤتمرات قمة واجتماعات، وكان كل شيء يسير في اتجاه إيجابي، بسلام وهدوء، ولكن مرة أخرى تدخلت واشنطن".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيطرح العديد من "العبارات المثيرة للجدل"، لخلق مظهر السعي من أجل السلام مع روسيا.
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