https://sputnikarabic.ae/20230913/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للواء-الميكانيكي-110-التابع-للقوات-الأوكرانية-1080979676.html
سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية
أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، غيورغي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الروسي دمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T02:04+0000
2023-09-13T02:04+0000
2023-09-13T02:08+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميناشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت مقاتلات سلاح الجو التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" ضربات على مراكز تجمع القوى البشرية للوحدات المهاجمة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مركز قيادة وحدات اللواء الميكانيكي 110 ومركبة مشاة قتالية".بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميناشفيلي، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولتيبيوك" خلال اليوم الماضي، معسكرين للعدو وألحقت خسائر نارية بتجمعات قواته البشرية في فيرخنيكامينسكي ومالو إلينوفكا (منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك).كما دمرت طائرات الكاميكازي الروسية بدون طيار خمسة معاقل ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في رازدولوفكا وفاسيوكوفكا وكراسنوجوروفكا (منطقتي أرتيموفسكي وبوكروفسكي).
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و34-مسيرة-أوكرانية-1080654033.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية
02:04 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، غيورغي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الروسي دمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميناشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت مقاتلات سلاح الجو التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" ضربات على مراكز تجمع القوى البشرية للوحدات المهاجمة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مركز قيادة وحدات اللواء الميكانيكي 110 ومركبة مشاة قتالية".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميناشفيلي، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولتيبيوك" خلال اليوم الماضي، معسكرين للعدو وألحقت خسائر نارية بتجمعات قواته البشرية في فيرخنيكامينسكي ومالو إلينوفكا (منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك).
كما دمرت طائرات الكاميكازي الروسية بدون طيار خمسة معاقل ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في رازدولوفكا وفاسيوكوفكا وكراسنوجوروفكا (منطقتي أرتيموفسكي وبوكروفسكي).