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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-للواء-الميكانيكي-110-التابع-للقوات-الأوكرانية-1080979676.html
سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية
أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، غيورغي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الروسي دمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T02:04+0000
2023-09-13T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميناشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت مقاتلات سلاح الجو التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" ضربات على مراكز تجمع القوى البشرية للوحدات المهاجمة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مركز قيادة وحدات اللواء الميكانيكي 110 ومركبة مشاة قتالية".بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميناشفيلي، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولتيبيوك" خلال اليوم الماضي، معسكرين للعدو وألحقت خسائر نارية بتجمعات قواته البشرية في فيرخنيكامينسكي ومالو إلينوفكا (منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك).كما دمرت طائرات الكاميكازي الروسية بدون طيار خمسة معاقل ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في رازدولوفكا وفاسيوكوفكا وكراسنوجوروفكا (منطقتي أرتيموفسكي وبوكروفسكي).
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و34-مسيرة-أوكرانية-1080654033.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

سلاح الجو الروسي يدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية

02:04 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 13.09.2023)
© Sputnik . Валентин Капустин / الانتقال إلى بنك الصورإحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
إحدى المقاتلات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Валентин Капустин
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أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، غيورغي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الروسي دمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميناشفيلي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نفذت مقاتلات سلاح الجو التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" ضربات على مراكز تجمع القوى البشرية للوحدات المهاجمة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مركز قيادة وحدات اللواء الميكانيكي 110 ومركبة مشاة قتالية".
مقاتلة ميغ-29إس إم تي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لميناشفيلي، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولتيبيوك" خلال اليوم الماضي، معسكرين للعدو وألحقت خسائر نارية بتجمعات قواته البشرية في فيرخنيكامينسكي ومالو إلينوفكا (منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك).
كما دمرت طائرات الكاميكازي الروسية بدون طيار خمسة معاقل ونقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في رازدولوفكا وفاسيوكوفكا وكراسنوجوروفكا (منطقتي أرتيموفسكي وبوكروفسكي).
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