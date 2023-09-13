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بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديو
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلطات-دونيتسك-كييف-تهاجم-القرم-وسيفاستوبول-يوميا-لكن-دون-جدوى-1080981376.html
سلطات دونيتسك: كييف تهاجم القرم وسيفاستوبول يوميا لكن دون جدوى
سلطات دونيتسك: كييف تهاجم القرم وسيفاستوبول يوميا لكن دون جدوى
صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، صباح اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يحاول يوميا مهاجمة الأهداف في شبه جزيرة القرم، لكنه يفشل... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:03+0000
2023-09-13T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "محاولات العدو لمهاجمة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وقاعدتها البحرية وبعض المنشآت في شبه جزيرة القرم، لا تتوقف في الآونة الأخيرة، حيث تم تدمير مجموعات استطلاع العدو التي كانت تتحرك على متن قوارب كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم".وأضاف غاغين بالقول: "يتم العمل على حلها بالفعل، وذلك من خلال اكتشاف العدو من مسافة بعيدة ويتم تدميرهم قبل بلوغ الهدف، الأمر نفسه ينطبق على الطائرات المسيرة ومحاولات الهجوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، من الجو بمساعدة الصواريخ والأسلحة الصاروخية". وأشار إلى أن محور زابوروجيه يظل اليوم الأكثر سخونة على الجبهة في الجنوب، ولا سيما في منطقة رابوتينو، حيث ركز العدو كمية كبيرة من المعدات هناك، في محاولة لاختراق رابوتينو إلى طريق ميليتوبول السريع، الذي يصل إلى شبه جزيرة القرم. بالنسبة لهم، سيكون قطع مثل هذا الشريان نجاحًا كبيرًا.وفي الوقت نفسه، أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض للهزيمة باستمرار، بسبب حقيقة أن طيران ومدفعية القوات الروسية نشطة للغاية"، مضيفا أن الاتصال الناري في هذه القطاعات من الجبهة نادرا ما يحدث، لأن العدو لا يصل حتى إلى مواقعنا.
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلطات-دونيتسك-نظام-كييف-يدعو-النساء-للمشاركة-في-المعارك-1080979106.html
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روسيا

سلطات دونيتسك: كييف تهاجم القرم وسيفاستوبول يوميا لكن دون جدوى

05:03 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، صباح اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يحاول يوميا مهاجمة الأهداف في شبه جزيرة القرم، لكنه يفشل بتحقيق أي نتيجة لصالحه.
وقال غاغين، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "محاولات العدو لمهاجمة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وقاعدتها البحرية وبعض المنشآت في شبه جزيرة القرم، لا تتوقف في الآونة الأخيرة، حيث تم تدمير مجموعات استطلاع العدو التي كانت تتحرك على متن قوارب كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم".
وأضاف غاغين بالقول: "يتم العمل على حلها بالفعل، وذلك من خلال اكتشاف العدو من مسافة بعيدة ويتم تدميرهم قبل بلوغ الهدف، الأمر نفسه ينطبق على الطائرات المسيرة ومحاولات الهجوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، من الجو بمساعدة الصواريخ والأسلحة الصاروخية".
المجندات الأوكرانيات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: نظام كييف يدعو النساء للمشاركة في المعارك
01:59 GMT
وأشار إلى أن محور زابوروجيه يظل اليوم الأكثر سخونة على الجبهة في الجنوب، ولا سيما في منطقة رابوتينو، حيث ركز العدو كمية كبيرة من المعدات هناك، في محاولة لاختراق رابوتينو إلى طريق ميليتوبول السريع، الذي يصل إلى شبه جزيرة القرم. بالنسبة لهم، سيكون قطع مثل هذا الشريان نجاحًا كبيرًا.
وفي الوقت نفسه، أكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض للهزيمة باستمرار، بسبب حقيقة أن طيران ومدفعية القوات الروسية نشطة للغاية"، مضيفا أن الاتصال الناري في هذه القطاعات من الجبهة نادرا ما يحدث، لأن العدو لا يصل حتى إلى مواقعنا.
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