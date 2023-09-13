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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/سلطات-دونيتسك-نظام-كييف-يدعو-النساء-للمشاركة-في-المعارك-1080979106.html
سلطات دونيتسك: نظام كييف يدعو النساء للمشاركة في المعارك
سلطات دونيتسك: نظام كييف يدعو النساء للمشاركة في المعارك
صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يدعو النساء للانخراط في الأعمال القتالية على خلفية الخسائر... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T01:59+0000
2023-09-13T01:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": تطور جديد يظهر في أوكرانيا: إطلاق حملة إعلانية لتجنيد النساء للخدمة العسكرية، وهذا لا ينطبق فقط على النساء اللاتي لديهن تخصصات عسكرية، كالطبيبات مثلا، فهذا من حيث المبدأ ينطبق على كل النساء، والآن يحاولون تحفيزهم على الانخراط في الأعمال القتالية.بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ غاغين، هناك توجه لدى دول أوروبية سئمت من حب الأوكرانيين ودعم اللاجئين الأوكرانيين بطردهم، معطية بذلك أولوية للرجال الذين ترغب أوكرانيا من خلالهم تعزيز (زيادة) قواتها.وأمس الثلاثاء، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد أكثر من 70 ألف عسكري، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.وأضاف الرئيس الروسي: "هناك خسائر كبيرة منذ بداية الهجوم المضاد، حيث تبلغ الخسائر البشرية 71.5 ألف عسكري. علاوة على ذلك يقولون إنهم يريدون تحقيق نتائج بأي ثمن".وقال بوتين إن خسائر القوات الأوكرانيةكبيرة، حيث فقدت فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.
https://sputnikarabic.ae/20230912/المجر-ترفض-تسليم-المتهربين-الأوكرانيين-من-الخدمة-العسكرية-إلى-أوكرانيا-1080977530.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

سلطات دونيتسك: نظام كييف يدعو النساء للمشاركة في المعارك

01:59 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمجندات الأوكرانيات
المجندات الأوكرانيات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يدعو النساء للانخراط في الأعمال القتالية على خلفية الخسائر الفادحة بصفوف قواته المسلحة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في حديث لوكالة "سبوتنيك": تطور جديد يظهر في أوكرانيا: إطلاق حملة إعلانية لتجنيد النساء للخدمة العسكرية، وهذا لا ينطبق فقط على النساء اللاتي لديهن تخصصات عسكرية، كالطبيبات مثلا، فهذا من حيث المبدأ ينطبق على كل النساء، والآن يحاولون تحفيزهم على الانخراط في الأعمال القتالية.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
المجر ترفض تسليم المتهربين الأوكرانيين من الخدمة العسكرية إلى أوكرانيا
أمس, 20:16 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ غاغين، هناك توجه لدى دول أوروبية سئمت من حب الأوكرانيين ودعم اللاجئين الأوكرانيين بطردهم، معطية بذلك أولوية للرجال الذين ترغب أوكرانيا من خلالهم تعزيز (زيادة) قواتها.
وأمس الثلاثاء، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد أكثر من 70 ألف عسكري، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.
وأضاف الرئيس الروسي: "هناك خسائر كبيرة منذ بداية الهجوم المضاد، حيث تبلغ الخسائر البشرية 71.5 ألف عسكري. علاوة على ذلك يقولون إنهم يريدون تحقيق نتائج بأي ثمن".
وقال بوتين إن خسائر القوات الأوكرانيةكبيرة، حيث فقدت فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.
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