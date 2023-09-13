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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/شويغو-هدفنا-الأساسي-تدمير-أسلحة-أوكرانيا-1080993389.html
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا
صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة الروسية تدافع بكفاءة ونشاط اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومهمتها الرئيسية... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T10:56+0000
2023-09-13T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال شويغو لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، إن "القوات الروسية منخرطة في الحفاظ على دفاع نشط على المحاور الضرورية، في بعض الأماكن يكون الوضع أكثر تعقيدا، وفي أماكن أخرى يكون الأمر أبسط".وتابع شويغو: "تواصل القوات المسلحة الروسية تدمير أفراد ومعدات القوات الأوكرانية التي تحاول شن هجوم مضاد".وأضاف: "لقد خضنا بالفعل هجمات الربيع والصيف (ضد الجيش الأوكراني) والآن حملة الخريف الجارية بالفعل".
https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-البريطاني-أوكرانيا-تخسر-40-من-طائراتها-المسيرة-بسبب-خطأ-الطيار-1080978753.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

شويغو: هدفنا الأساسي تدمير أسلحة أوكرانيا

10:56 GMT 13.09.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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صرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة الروسية تدافع بكفاءة ونشاط اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومهمتها الرئيسية تتمثل بتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية".
وقال شويغو لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، إن "القوات الروسية منخرطة في الحفاظ على دفاع نشط على المحاور الضرورية، في بعض الأماكن يكون الوضع أكثر تعقيدا، وفي أماكن أخرى يكون الأمر أبسط".

لكن يمكنني القول إن الرجال يتصرفون بثقة، والقادة يتصرفون بثقة، ونحن ندافع بشكل موثوق عما نحتاج إلى الدفاع عنه اليوم، حيث، بطبيعة الحال، هذه هي المناطق التي تحاول القوات المسلحة الأوكرانية تحقيق اختراق فيها، لكن المهمة الرئيسية هي تدمير المعدات وتدميرها.

وتابع شويغو: "تواصل القوات المسلحة الروسية تدمير أفراد ومعدات القوات الأوكرانية التي تحاول شن هجوم مضاد".
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
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نحن مستمرون في توجيه الضربات المتوالية للمعدات والأفراد، وكل من يواصل الهجوم المضاد منذ أشهر.

وأضاف: "لقد خضنا بالفعل هجمات الربيع والصيف (ضد الجيش الأوكراني) والآن حملة الخريف الجارية بالفعل".
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