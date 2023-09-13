https://sputnikarabic.ae/20230913/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-عما-تواجهه-القوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1081004378.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عما تواجهه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عما تواجهه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية معرضة للخطر أمام المعدات الروسية على خط المواجهة. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T17:34+0000
2023-09-13T17:34+0000
2023-09-13T17:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت أنها غير قادرة على الصمود أمام المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات، ولهذا السبب ما زالوا عالقين خارج خط الدفاع الأول، حيث يتم القضاء عليهم".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لا تملك أي من المهارات اللازمة لشن عمليات عسكرية ناجحة. ومن بين هذه المهارات، أدرج ريتر "إمكانية قمع قدرة العدو على الحفاظ على الفعالية القتالية في ساحة المعركة، واستخدام الخدمات اللوجستية وتنفيذ مناورات ناجحة".وأضاف ريتر: "القوات المسلحة الأوكرانية قادرة فقط على جمع عشرات الآلاف من الأشخاص، ومنحهم آلاف القطع من المعدات، ونتيجة لذلك لا يمكن تحقيق أي شيء عمليا ناهيك عن آلاف الخسائر بين الأفراد".وتابع: "من سينتصر يا زيلينسكي، بهذه السرعة؟.. سوف يستغرق الأمر عشرين عاما فقط للوصول إلى ميليتوبول، لكنك لن تتمكن أبدا من تحقيق ذلك، لأنه سينفد منك الناس عاجلا".وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أربعة أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/بريطانيا-توقف-تدريب-قوات-أوكرانية-بعد-شكاوى-المواطنين-من-الإزعاج-1081002887.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عما تواجهه القوات الأوكرانية على خط المواجهة
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية معرضة للخطر أمام المعدات الروسية على خط المواجهة.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"
: "القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت أنها غير قادرة على الصمود أمام المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات، ولهذا السبب ما زالوا عالقين خارج خط الدفاع الأول، حيث يتم القضاء عليهم".
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية لا تملك أي من المهارات اللازمة لشن عمليات عسكرية ناجحة. ومن بين هذه المهارات، أدرج ريتر "إمكانية قمع قدرة العدو على الحفاظ على الفعالية القتالية في ساحة المعركة، واستخدام الخدمات اللوجستية وتنفيذ مناورات ناجحة".
وأضاف ريتر: "القوات المسلحة الأوكرانية قادرة فقط على جمع عشرات الآلاف من الأشخاص، ومنحهم آلاف القطع من المعدات، ونتيجة لذلك لا يمكن تحقيق أي شيء عمليا ناهيك عن آلاف الخسائر بين الأفراد".
وتابع: "من سينتصر يا زيلينسكي، بهذه السرعة؟.. سوف يستغرق الأمر عشرين عاما فقط للوصول إلى ميليتوبول، لكنك لن تتمكن أبدا من تحقيق ذلك، لأنه سينفد منك الناس عاجلا".
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أربعة أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.