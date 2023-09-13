https://sputnikarabic.ae/20230913/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-المشروع-22160-إي-1080992174.html
قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
تمثل السفينة الروسية "المشروع 22160 إي" اختيارا مناسبا للأساطيل الحربية التي تحتاج إلى تأمين مساحات بحرية شاسعة في البحار والمحيطات. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T09:58+0000
2023-09-13T09:58+0000
2023-09-13T09:58+0000
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فهي تمثل منصة للإنذار المبكر، وتجمع بين السرعة والتقنيات العالية التي تمكنها من رصد الأهداف والتعامل معها بقوة نيرانية مناسبة لطبيعة مهامها.كما أن امتلاك السفينة لمروحية وطائرتين مسيرتين وقوارب سريعة، يمنحها القدرة على تأمين مساحات بحرية أكبر مقارنة باستخدام وسائل عسكرية مختلفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, инфографика
قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
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تمثل السفينة الروسية "المشروع 22160 إي" اختيارا مناسبا للأساطيل الحربية التي تحتاج إلى تأمين مساحات بحرية شاسعة في البحار والمحيطات.
فهي تمثل منصة للإنذار المبكر، وتجمع بين السرعة والتقنيات العالية التي تمكنها من رصد الأهداف والتعامل معها بقوة نيرانية مناسبة لطبيعة مهامها.
كما أن امتلاك السفينة لمروحية وطائرتين مسيرتين وقوارب سريعة، يمنحها القدرة على تأمين مساحات بحرية أكبر مقارنة باستخدام وسائل عسكرية مختلفة.