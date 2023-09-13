https://sputnikarabic.ae/20230913/قصف-صاروخي-أوكراني-على-سيفاستوبول-الروسية-يتسبب-بحريق-في-منشأة-مدنية-1080979147.html
قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق
قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق
أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T00:50+0000
2023-09-13T00:50+0000
2023-09-13T01:22+0000
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وكتب رازفوزايف في قناته على تليغرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من أعدائنا، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".وأضاف رازفوزايف، اندلع حريق في منطقة كيلين-بالكي في منشأة غير مدنية ووفقًا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن هجوم بالصواريخ".وأشار إلى أنه تم تصنيف الحريق على أنه من الدرجة الرابعة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا في الموقع، ويستمر مراقبة الوضع الجوي، وفقًا لما قاله الحاكم.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230830/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-فوق-مدينتي-ريازان-وسيفاستوبول-1080542663.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق
00:50 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع حريق في منشأة غير مدنية.
وكتب رازفوزايف في قناته على تليغرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من أعدائنا، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".
وأضاف رازفوزايف، اندلع حريق في منطقة كيلين-بالكي في منشأة غير مدنية ووفقًا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن هجوم بالصواريخ".
وأشار إلى أنه تم تصنيف الحريق على أنه من الدرجة الرابعة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا في الموقع، ويستمر مراقبة الوضع الجوي، وفقًا لما قاله الحاكم.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة
وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.