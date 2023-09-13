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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230913/قصف-صاروخي-أوكراني-على-سيفاستوبول-الروسية-يتسبب-بحريق-في-منشأة-مدنية-1080979147.html
قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق
قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق
أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T00:50+0000
2023-09-13T01:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب رازفوزايف في قناته على تليغرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من أعدائنا، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".وأضاف رازفوزايف، اندلع حريق في منطقة كيلين-بالكي في منشأة غير مدنية ووفقًا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن هجوم بالصواريخ".وأشار إلى أنه تم تصنيف الحريق على أنه من الدرجة الرابعة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا في الموقع، ويستمر مراقبة الوضع الجوي، وفقًا لما قاله الحاكم.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20230830/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرات-مسيرة-فوق-مدينتي-ريازان-وسيفاستوبول-1080542663.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

قصف صاروخي أوكراني على سيفاستوبول الروسية يسفر عن حريق

00:50 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 01:22 GMT 13.09.2023)
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Photo / Sevastopol State University
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أعلن حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزايف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع حريق في منشأة غير مدنية.
وكتب رازفوزايف في قناته على تليغرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من أعدائنا، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".
طائرة درون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة فوق مدينتي ريازان وسيفاستوبول
30 أغسطس, 00:46 GMT
وأضاف رازفوزايف، اندلع حريق في منطقة كيلين-بالكي في منشأة غير مدنية ووفقًا للمعلومات الأولية، نجم الحريق عن هجوم بالصواريخ".
وأشار إلى أنه تم تصنيف الحريق على أنه من الدرجة الرابعة، وتعمل الجهات المختصة حاليًا في الموقع، ويستمر مراقبة الوضع الجوي، وفقًا لما قاله الحاكم.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريب.
وتشهد مناطق مثل بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم وسيفاستوبول مستوى أصفر من التهديد الإرهابي.
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