https://sputnikarabic.ae/20230913/قيادي-بـالبعث-التونسية-إعادة-إرهابيين-قاتلوا-ضد-الجيش-السوري-إلى-تونس-سيكون-دليل-تورط-الإسلاميين-1081009860.html
قيادي بـ"البعث" التونسية: إعادة إرهابيين قاتلوا ضد الجيش السوري إلى تونس سيكون دليل تورط الإسلاميين
قيادي بـ"البعث" التونسية: إعادة إرهابيين قاتلوا ضد الجيش السوري إلى تونس سيكون دليل تورط الإسلاميين
قال القيادي بحركة البعث التونسية صهيب المزريقي لـ"سبوتنيك" إن إعادة التونسيين الموجودين بسوريا و اللذين التحقوا بالجماعات الإرهابية التي قاتلت ضد الجيش السوري،... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T21:01+0000
2023-09-13T21:01+0000
2023-09-13T21:01+0000
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وأضاف المزريقي أن حركة النهضة التونسية كتنظيم عالمي للإخوان جزء من هذه المؤامرة بعد إقامة مؤتمر أصدقاء سوريا وإمضاء راشد الغنوشي لميثاق ما سمي بالجهاد في سوريا و اللذي كان بمصر سنة 2013 والذي دعا له الأب الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي، على حد تعبيره.وثمَن القيادي في البعث التونسي موقف السفير التونسي بسوريا محمد الذهيبي، داعيا الدولة التونسية للحرص على إعادتهم و تسلم ملفاتهم الأمنية بعد البحث معهم من قبل الجمهورية العربية السورية كون هؤلاء الإرهابيين و من يقف وراءهم إرتكبو جرائم إنسانية و تشريد شعب كان آمنا.وأضاف المزريقي قائلا إن "هذا يعد من السيادة الوطنية و المحافظة على الأمن القومي لتونس زد على ذلك لابد من تسليط أقصى العقوبات على هذه الجماعات الأرهابية و تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في تونس".وفي وقت سابق، أكد ثائر سلهب، محافظ إدلب، أنه سيتم تحرير كل شبر من المحافظة قريبا، وسيتمكن أهلها المهجرين من العودة إلى منازلهم، تمامًا كما حدث في المدن والبلدات التي تم تحريرها سابقًا بواسطة الجيش. وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صرح محافظ إدلب أن اللقاء الذي عقده مع أهالي جبل السماق المهجرين من منازلهم بفعل الإرهاب يأتي في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى التواصل مع أهالي المحافظة المهجرين والمقيمين في مناطق أخرى في سوريا، بهدف فهم احتياجاتهم وحل المشكلات التي يواجهونها.وأضاف سلهب أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى محافظة دمشق أكد لأهالي جبل السماق المهجرين والمقيمين حاليًا في السويداء وريف دمشق، أنهم واثقون تمامًا من أن كل جزء من أراضي إدلب سيعود قريبًا إلى وطنهم، وبالتالي سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، تمامًا كما حدث مع أهالي مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والقرى والبلدات الأخرى التي تم تحريرها بواسطة الجيش السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230913/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-حماة-وسط-سوريا-عاجل-1081009445.html
https://sputnikarabic.ae/20230910/المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-نأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-لمساعدة-الشعب-السوري-1080874472.html
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حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
قيادي بـ"البعث" التونسية: إعادة إرهابيين قاتلوا ضد الجيش السوري إلى تونس سيكون دليل تورط الإسلاميين
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قال القيادي بحركة البعث التونسية صهيب المزريقي لـ"سبوتنيك" إن إعادة التونسيين الموجودين بسوريا و اللذين التحقوا بالجماعات الإرهابية التي قاتلت ضد الجيش السوري، ستكون خطوة أولى نحو كشف حقيقة وكيفية تسفيرهم و من يقف وراء عمليات التسفير خاصة للشباب المغرر به في حرب كونية استهدفت الدولة السورية.
وأضاف المزريقي أن حركة النهضة التونسية كتنظيم عالمي للإخوان جزء من هذه المؤامرة بعد إقامة مؤتمر أصدقاء سوريا وإمضاء راشد الغنوشي لميثاق ما سمي بالجهاد في سوريا
و اللذي كان بمصر سنة 2013 والذي دعا له الأب الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي، على حد تعبيره.
وثمَن القيادي في البعث التونسي موقف السفير التونسي بسوريا محمد الذهيبي، داعيا الدولة التونسية للحرص على إعادتهم و تسلم ملفاتهم الأمنية بعد البحث معهم من قبل الجمهورية العربية السورية كون هؤلاء الإرهابيين و من يقف وراءهم إرتكبو جرائم إنسانية و تشريد شعب كان آمنا.
وأضاف المزريقي قائلا إن "هذا يعد من السيادة الوطنية و المحافظة على الأمن القومي لتونس زد على ذلك لابد من تسليط أقصى العقوبات على هذه الجماعات الأرهابية و تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية في تونس".
وفي وقت سابق، أكد ثائر سلهب، محافظ إدلب، أنه سيتم تحرير كل شبر من المحافظة قريبا
، وسيتمكن أهلها المهجرين من العودة إلى منازلهم، تمامًا كما حدث في المدن والبلدات التي تم تحريرها سابقًا بواسطة الجيش.
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صرح محافظ إدلب أن اللقاء الذي عقده مع أهالي جبل السماق المهجرين من منازلهم بفعل الإرهاب يأتي في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى التواصل مع أهالي المحافظة المهجرين والمقيمين في مناطق أخرى في سوريا، بهدف فهم احتياجاتهم وحل المشكلات التي يواجهونها.
وأضاف سلهب أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى محافظة دمشق أكد لأهالي جبل السماق المهجرين والمقيمين حاليًا في السويداء وريف دمشق، أنهم واثقون تمامًا من أن كل جزء من أراضي إدلب سيعود قريبًا إلى وطنهم، وبالتالي سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم، تمامًا كما حدث مع أهالي مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والقرى والبلدات الأخرى التي تم تحريرها بواسطة الجيش السوري.