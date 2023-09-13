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https://sputnikarabic.ae/20230913/متفوقا-على-الأجبان-الفرنسية-والهولندية-جبن-من-دول-عربية-يفوز-بميدالية-ذهبية-في-مسابقة-عالمية-1080995371.html
متفوقا على الأجبان الفرنسية والهولندية.. جبن من دول عربية يفوز بميدالية ذهبية في مسابقة عالمية
متفوقا على الأجبان الفرنسية والهولندية.. جبن من دول عربية يفوز بميدالية ذهبية في مسابقة عالمية
فاز جبن من دولة عربية بالميدالية الذهبية في "مونديال الأجبان والألبان 2023" الذي أقيم في مدينة تولوز الفرنسية، متقدما على دولة كبيرة وعريقة في هذه الصناعة. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T12:21+0000
2023-09-13T12:21+0000
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شهدت المسابقة التي امتدت من 10 ولغاية 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشاركة محترفي صناعة الأجبان من مختلف أنحاء العالم.وتوّجت شركة Maison khazana بالميدالية الذهبية، بمشاركتها بالجبن البوسعادي، في فئة "تخصص جزائري نموذجي".وتغلّب جبن "الكفاس" الجزائري على أنواع عالمية من الجبن من جبن الماعز، الموزاريلا، الفيتا، جودا، الريكفورد، الغرويير والبارميزان.ويعرف هذا النوع من الأجبان أنه طري ومغطى بأعشاب تتواجد في جنوب الجزائر، بحسب ما نقل موقع "destinationsmed".وتخصصت الشركة منذ 2021، بصناعة الأجبان والمنتجات الطبيعية بنسبة 100 في المئة، بالإضافة لتقديمها منتجات مصنوعة في الجزائر على غرار الشاي والمربيات المحلية الصنع والعسل والتمر وزيت الزيتون.
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منوعات, العالم, العالم العربي
منوعات, العالم, العالم العربي

متفوقا على الأجبان الفرنسية والهولندية.. جبن من دول عربية يفوز بميدالية ذهبية في مسابقة عالمية

12:21 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Eugene Novozhenina / الانتقال إلى بنك الصورجبن
جبن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Eugene Novozhenina
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فاز جبن من دولة عربية بالميدالية الذهبية في "مونديال الأجبان والألبان 2023" الذي أقيم في مدينة تولوز الفرنسية، متقدما على دولة كبيرة وعريقة في هذه الصناعة.
شهدت المسابقة التي امتدت من 10 ولغاية 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، مشاركة محترفي صناعة الأجبان من مختلف أنحاء العالم.
وتوّجت شركة Maison khazana بالميدالية الذهبية، بمشاركتها بالجبن البوسعادي، في فئة "تخصص جزائري نموذجي".
وتغلّب جبن "الكفاس" الجزائري على أنواع عالمية من الجبن من جبن الماعز، الموزاريلا، الفيتا، جودا، الريكفورد، الغرويير والبارميزان.
ويعرف هذا النوع من الأجبان أنه طري ومغطى بأعشاب تتواجد في جنوب الجزائر، بحسب ما نقل موقع "destinationsmed".
وتخصصت الشركة منذ 2021، بصناعة الأجبان والمنتجات الطبيعية بنسبة 100 في المئة، بالإضافة لتقديمها منتجات مصنوعة في الجزائر على غرار الشاي والمربيات المحلية الصنع والعسل والتمر وزيت الزيتون.
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