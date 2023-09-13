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https://sputnikarabic.ae/20230913/محافظ-إدلب-قريبا-سيعود-كل-شبر-من-المحافظة-إلى-حضن-الدولة-السورية-1080993567.html
محافظ إدلب: قريبا سيعود كل شبر من المحافظة إلى حضن الدولة السورية
محافظ إدلب: قريبا سيعود كل شبر من المحافظة إلى حضن الدولة السورية
أكد محافظ إدلب، ثائر سلهب، أن كل شبر من المحافظة سيتم تحريره قريبا، وأن أهلها المهجرين خارجها سيعودون إلى منازلهم، كما جرى عليه الأمر في المدن والبلدات التي... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T11:17+0000
2023-09-13T11:17+0000
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وقال محافظ إدلب، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، حول اللقاء الذي عقده مع أهالي جبل السماق المهجرين من منازلهم بفعل الإرهاب: "يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تسعى محافظة إدلب لعقدها مع أهالي المحافظة المهجرين والمقيمين في باقي المحافظات والمناطق السورية، وذلك للوقوف على متطلباتهم وحل المشكلات التي تواجههم".وأضاف سلهب أن "الاجتماع الذي عُقد في مبنى محافظة دمشق أخبرنا أهالي جبل السماق المهجرين والمقيمين حاليا في محافظتي السويداء وريف دمشق، أننا على يقين تام بأن كل شبر من أراضي محافظة إدلب ستعود إلى حضن الوطن قريبا، وبالتالي سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم كما حصل مع أهالي مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وباقي القرى والبلدات التي حررها الجيش السوري".وتابع سلهب: "نتلقى يوميا عشرات المناشدات من قبل أهالي إدلب المتواجدين في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية، حيث يعانون سوء الأوضاع الأمنية والصحية والممارسات اليومية التي يتعرضون لها من قبل المسلحين".وأكد محافظ إدلب أن "الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر الخلاص من المجموعات المسلحة، والعودة إلى كنف الدولة السورية ومؤسساتها".وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك"، ارتفاع حالات الخطف والقتل خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق سيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وحلفائهم.كما أكدت المصادر أن حالة من التردي الصارخ في الأوضاع الأمنية يخيم حاليا على مناطق سيطرة "النصرة" وحلفائها، مشيرين إلى أن تردي الأوضاع المعيشية يترافق مع قيام المسلحين بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين من قبل المنظمات الدولية.وكشفت المصادر أن ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لـ"للنصرة" بدأ بفرض أتاوات كبيرة على أصحاب المحال التجارية والأراضي الزراعية بحجج مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230910/المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-نأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-لمساعدة-الشعب-السوري-1080874472.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

محافظ إدلب: قريبا سيعود كل شبر من المحافظة إلى حضن الدولة السورية

11:17 GMT 13.09.2023
© Sputnik . Basil Shartouhإدلب
إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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حصري
أكد محافظ إدلب، ثائر سلهب، أن كل شبر من المحافظة سيتم تحريره قريبا، وأن أهلها المهجرين خارجها سيعودون إلى منازلهم، كما جرى عليه الأمر في المدن والبلدات التي حررها الجيش في السنوات السابقة.
وقال محافظ إدلب، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، حول اللقاء الذي عقده مع أهالي جبل السماق المهجرين من منازلهم بفعل الإرهاب: "يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تسعى محافظة إدلب لعقدها مع أهالي المحافظة المهجرين والمقيمين في باقي المحافظات والمناطق السورية، وذلك للوقوف على متطلباتهم وحل المشكلات التي تواجههم".
وأضاف سلهب أن "الاجتماع الذي عُقد في مبنى محافظة دمشق أخبرنا أهالي جبل السماق المهجرين والمقيمين حاليا في محافظتي السويداء وريف دمشق، أننا على يقين تام بأن كل شبر من أراضي محافظة إدلب ستعود إلى حضن الوطن قريبا، وبالتالي سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم كما حصل مع أهالي مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وباقي القرى والبلدات التي حررها الجيش السوري".
وتابع سلهب: "نتلقى يوميا عشرات المناشدات من قبل أهالي إدلب المتواجدين في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية، حيث يعانون سوء الأوضاع الأمنية والصحية والممارسات اليومية التي يتعرضون لها من قبل المسلحين".
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: نأمل في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري
10 سبتمبر, 11:11 GMT
وأكد محافظ إدلب أن "الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر الخلاص من المجموعات المسلحة، والعودة إلى كنف الدولة السورية ومؤسساتها".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية في ريف إدلب لـ "سبوتنيك"، ارتفاع حالات الخطف والقتل خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق سيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وحلفائهم.
كما أكدت المصادر أن حالة من التردي الصارخ في الأوضاع الأمنية يخيم حاليا على مناطق سيطرة "النصرة" وحلفائها، مشيرين إلى أن تردي الأوضاع المعيشية يترافق مع قيام المسلحين بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين من قبل المنظمات الدولية.
وكشفت المصادر أن ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لـ"للنصرة" بدأ بفرض أتاوات كبيرة على أصحاب المحال التجارية والأراضي الزراعية بحجج مختلفة.
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