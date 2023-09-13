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مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار شرقي قطاع غزة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار شرقي قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأربعاء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار وقع شرقي القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ناجم عن محاولة تفعيل عبوة... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T21:46+0000
2023-09-13T21:54+0000
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان أن الانفجار شرقي القطاع أسفر عن سقوط "5 شهداء و25 إصابة بجراح مختلفة، ولا زالت الطواقم الطبية تجري تدخلاتها الطبية معها في مجمع الشفاء الطبي".من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات المشاغبين الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية. انتشرت القوات ميدانيًا للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة".وأضاف "تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".ومطلع الشهر الجاري، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، بعد استهداف القوات الإسرائيلية متظاهرين فلسطينيين بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.وكانت عمليات تسوية وتجهيز مخيمات العودة شرق قطاع غزة قد بدأت أواخر الشهر الماضي، لاستئناف التظاهرات الشبابية وفعاليات الإرباك التي توقفت مع بداية انتشار فيروس كورونا عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230913/مقتل-فلسطيني-وإصابة-7-آخرين-جراء-انفجار-شرق-غزة-1081003989.html
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أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار شرقي قطاع غزة

21:46 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 21:54 GMT 13.09.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الأربعاء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار وقع شرقي القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ناجم عن محاولة تفعيل عبوة ناسفة باتجاه قواته.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان أن الانفجار شرقي القطاع أسفر عن سقوط "5 شهداء و25 إصابة بجراح مختلفة، ولا زالت الطواقم الطبية تجري تدخلاتها الطبية معها في مجمع الشفاء الطبي".
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مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء انفجار شرق غزة
17:18 GMT
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات المشاغبين الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية. انتشرت القوات ميدانيًا للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة".
وأضاف "تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منه. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
ومطلع الشهر الجاري، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز، بعد استهداف القوات الإسرائيلية متظاهرين فلسطينيين بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.
وكانت عمليات تسوية وتجهيز مخيمات العودة شرق قطاع غزة قد بدأت أواخر الشهر الماضي، لاستئناف التظاهرات الشبابية وفعاليات الإرباك التي توقفت مع بداية انتشار فيروس كورونا عام 2020.
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