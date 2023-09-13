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https://sputnikarabic.ae/20230913/مولدوفا-تحظر-دخول-مدير-سبوتنيك-في-البلاد-إلى-أراضيها-لعقد-كامل-1080982886.html
مولدوفا تحظر دخول مدير "سبوتنيك" في البلاد إلى أراضيها لعقد كامل- عاجل
مولدوفا تحظر دخول مدير "سبوتنيك" في البلاد إلى أراضيها لعقد كامل- عاجل
صرح مدير وكالة "سبوتنيك مولدوفا"، فيتالي دينيسوف، اليوم الأربعاء، أنه قد تم ترحيله من البلاد، وتم إصدار حظر على دخوله لمدة 10 سنوات. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T05:55+0000
2023-09-13T06:08+0000
سبوتنيك
روسيا
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وعلق المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ديمتري كيسيلوف ،على مسألة طرد رئيس سبوتنيك مولدوفا، فيتالي دينيسوف، الحائز على التصاريح اللازمة للعمل في البلاد.
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سبوتنيك, روسيا

مولدوفا تحظر دخول مدير "سبوتنيك" في البلاد إلى أراضيها لعقد كامل- عاجل

05:55 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 06:08 GMT 13.09.2023)
© Sputnikمدير وكالة سبوتنيك مولدوفا فيتالي دينيسوف
مدير وكالة سبوتنيك مولدوفا فيتالي دينيسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik
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يتبع
صرح مدير وكالة "سبوتنيك مولدوفا"، فيتالي دينيسوف، اليوم الأربعاء، أنه قد تم ترحيله من البلاد، وتم إصدار حظر على دخوله لمدة 10 سنوات.
وعلق المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ديمتري كيسيلوف ،على مسألة طرد رئيس سبوتنيك مولدوفا، فيتالي دينيسوف، الحائز على التصاريح اللازمة للعمل في البلاد.

وأشار كيسيلوف إلى أن "السياسة التدميرية التي تنتهجها السلطات المولدوفية تتجاوز جميع الحدود المناسبة للعلاقات بين الدول".

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