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https://sputnikarabic.ae/20230913/نتنياهو-إسرائيل-ستتحول-إلى-جسر-للعالم-في-حال-التطبيع-مع-السعودية-1081004194.html
نتنياهو: إسرائيل ستتحول إلى جسر للعالم في حال التطبيع مع السعودية
نتنياهو: إسرائيل ستتحول إلى جسر للعالم في حال التطبيع مع السعودية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن السلام مع السعودية سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T17:23+0000
2023-09-13T17:24+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أنه رغم التهديدات التي تمثلها إيران لبلاده، فإن هناك فرصة جيدة لإسرائيل ممثلة في التوصل للمزيد من اتفاقات السلام مع بعض الدول العربية.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعمل مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بادين على توسيع دائرة السلام في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يغير منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، ما يعني تمهيد الطريق لتحويل المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.وأوضح بنيامين نتنياهو أنه في حال إتمام هذا الطريق وتوقيع التطبيع مع السعودية، فإن إسرائيل ستصبح بداية الجسر للعالم، واصفا إياه "بالتغيير العظيم والكبير"، مضيفا أن هناك مستقبل كبير ينتظر المنطقة.وأوضح نتنياهو أنه وحكومته الحالية يعملون على تقدم إسرائيل ولديه مستقبل مشرق.وفي العاشر من الشهر الجاري، أكد بنيامين نتنياهو، أن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الممر سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيؤثر أيضا على العالم أجمع.وحسب موقع "I24"، أضاف نتنياهو: "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا"، مضيفا: "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".وعبر نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي أدى إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره.ويذكر أن بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20230910/سيغير-الشرق-الوسط-نتنياهو-يعلق-مشروع-دولي-غير-مسبوق-تشارك-فيه-السعودية-وإسرائيل-1080869050.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/بايدن-يعلن-عن-خطة-لبناء-سكك-حديدية-تربط-إسرائيل-والهند-والسعودية-والاتحاد-الأوروبي-1080852433.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الهند اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الهند اليوم

نتنياهو: إسرائيل ستتحول إلى جسر للعالم في حال التطبيع مع السعودية

17:23 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 17:24 GMT 13.09.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن السلام مع السعودية سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أنه رغم التهديدات التي تمثلها إيران لبلاده، فإن هناك فرصة جيدة لإسرائيل ممثلة في التوصل للمزيد من اتفاقات السلام مع بعض الدول العربية.
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"سيغير الشرق الوسط"... نتنياهو يعلق مشروع دولي "غير مسبوق" تشارك فيه السعودية وإسرائيل
10 سبتمبر, 06:14 GMT
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعمل مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بادين على توسيع دائرة السلام في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يغير منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، ما يعني تمهيد الطريق لتحويل المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.
وأوضح بنيامين نتنياهو أنه في حال إتمام هذا الطريق وتوقيع التطبيع مع السعودية، فإن إسرائيل ستصبح بداية الجسر للعالم، واصفا إياه "بالتغيير العظيم والكبير"، مضيفا أن هناك مستقبل كبير ينتظر المنطقة.
وأوضح نتنياهو أنه وحكومته الحالية يعملون على تقدم إسرائيل ولديه مستقبل مشرق.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أكد بنيامين نتنياهو، أن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الممر سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيؤثر أيضا على العالم أجمع.
وحسب موقع "I24"، أضاف نتنياهو: "أرحب بالإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا"، مضيفا: "لقد أعلنوا عن إطلاق مشروع رائد لتطوير ممر اقتصادي ينطلق من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
بايدن يعلن عن خطة لبناء سكك حديدية تربط إسرائيل والهند والسعودية والاتحاد الأوروبي
9 سبتمبر, 14:04 GMT
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "ستفتح خطوط السكك الحديدية والموانئ البحرية لدينا بوابة جديدة من الهند، عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك من أوروبا إلى الهند، عبر الأردن والسعودية والإمارات".
وعبر نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته على الجهد الذي أدى إلى هذا الإعلان التاريخي، حسب تعبيره.
ويذكر أن بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنوا أمس السبت، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر في تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.
ووفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
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