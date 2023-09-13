نصب عشرات الخيام داخل منطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري الزلزال في المغرب... صور

وتعد المنطقة من أبرز البؤر التي تعرضت للدمار الكامل، حيث محيت منازلها بالكامل، وسجلت عشرات القتلى، حسب مراسل "سبوتنيك".وقامت السلطات المغربية بنقل المصابين في صباح يوم الزلزال عبر الطائرات بسبب الانهيارات التي وقعت في الطريق ومنعت وصول السيارات إليها.وعبر طائرات الهليكوبتر والطائرات الطبية العسكرية، أجرت السلطات المغربية عمليات إنقاذ سريعة، فيما تستمر الطلعات الجوية حتى اليوم من أجل تقديم الدعم أو نقل المصابين في المناطق الجبلية التي لا يمكن الوصول إليها برّا.وتعرض المغرب لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا.
نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب
وعبر طائرات الهليكوبتر والطائرات الطبية العسكرية، أجرت السلطات المغربية عمليات إنقاذ سريعة، فيما تستمر الطلعات الجوية حتى اليوم من أجل تقديم الدعم أو نقل المصابين في المناطق الجبلية التي لا يمكن الوصول إليها برّا.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا.