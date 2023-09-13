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https://sputnikarabic.ae/20230913/نصب-عشرات-الخيام-داخل-منطقة-ثلاث-يعقوب-لمتضرري-الزلزال-في-المغرب-صور-1080997807.html
نصب عشرات الخيام داخل منطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري الزلزال في المغرب... صور
نصب عشرات الخيام داخل منطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري الزلزال في المغرب... صور
يقيم أهالي منطقة "ثلاث يعقوب" في مخيمات نصبتها السلطات المغربية بعد وقوع الزلزال، الذي ضرب المنطقة، الجمعة الماضي. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T13:42+0000
2023-09-13T13:42+0000
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وتعد المنطقة من أبرز البؤر التي تعرضت للدمار الكامل، حيث محيت منازلها بالكامل، وسجلت عشرات القتلى، حسب مراسل "سبوتنيك".وقامت السلطات المغربية بنقل المصابين في صباح يوم الزلزال عبر الطائرات بسبب الانهيارات التي وقعت في الطريق ومنعت وصول السيارات إليها.وعبر طائرات الهليكوبتر والطائرات الطبية العسكرية، أجرت السلطات المغربية عمليات إنقاذ سريعة، فيما تستمر الطلعات الجوية حتى اليوم من أجل تقديم الدعم أو نقل المصابين في المناطق الجبلية التي لا يمكن الوصول إليها برّا.وتعرض المغرب لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20230913/كتبهم-وأحذيتهم-وألعابهم-هذا-ما-تبقى-من-رائحة-الأطفال-ضحايا-زلزال-المغرب-صور-1080991392.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

نصب عشرات الخيام داخل منطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري الزلزال في المغرب... صور

13:42 GMT 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAنصب عشرات الخيام داخل منطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري الزلزال في المغرب... صور
نصب عشرات الخيام داخل منطقة ثلاث يعقوب لمتضرري الزلزال في المغرب... صور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يقيم أهالي منطقة "ثلاث يعقوب" في مخيمات نصبتها السلطات المغربية بعد وقوع الزلزال، الذي ضرب المنطقة، الجمعة الماضي.
وتعد المنطقة من أبرز البؤر التي تعرضت للدمار الكامل، حيث محيت منازلها بالكامل، وسجلت عشرات القتلى، حسب مراسل "سبوتنيك".
آثار الدمار الذي ألحقه الزلزال بمنازل المواطنين في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
كتبهم وأحذيتهم وألعابهم.. هذا ما تبقى من رائحة الأطفال ضحايا زلزال المغرب.. صور
10:17 GMT
وقامت السلطات المغربية بنقل المصابين في صباح يوم الزلزال عبر الطائرات بسبب الانهيارات التي وقعت في الطريق ومنعت وصول السيارات إليها.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

نصب عشرات الخيام بمنطقة &quot;ثلاث يعقوب&quot; لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

نصب عشرات الخيام بمنطقة &quot;ثلاث يعقوب&quot; لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

نصب عشرات الخيام بمنطقة &quot;ثلاث يعقوب&quot; لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

نصب عشرات الخيام بمنطقة &quot;ثلاث يعقوب&quot; لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

نصب عشرات الخيام بمنطقة &quot;ثلاث يعقوب&quot; لمتضرري زلزال المغرب - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

نصب عشرات الخيام بمنطقة "ثلاث يعقوب" لمتضرري زلزال المغرب

وعبر طائرات الهليكوبتر والطائرات الطبية العسكرية، أجرت السلطات المغربية عمليات إنقاذ سريعة، فيما تستمر الطلعات الجوية حتى اليوم من أجل تقديم الدعم أو نقل المصابين في المناطق الجبلية التي لا يمكن الوصول إليها برّا.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا.
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