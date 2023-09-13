https://sputnikarabic.ae/20230913/وزيرة-الثقافة-السورية-استرجاع-آثار-سورية-مسروقة-من-بريطانيا-بمبادرة-سورية-عمانية-روسية-1081007527.html

وزيرة الثقافة السورية: استرجاع آثار سورية مسروقة من بريطانيا بمبادرة سورية عمانية روسية

وزيرة الثقافة السورية: استرجاع آثار سورية مسروقة من بريطانيا بمبادرة سورية عمانية روسية

أكدت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوّح، استلام متحف عُمان الوطني قطعة أثرية سورية لا تقدر بثمن بعدما طلبت بلادها استلامها دون تردد، ونقل القطعة من بريطانيا... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T19:00+0000

2023-09-13T19:00+0000

2023-09-13T19:00+0000

حصري

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

سلطنة عمان

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1081007046_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_be3266fcea460b68df06b7a9b1574f2a.jpg

وتعد تلك القطعة الأثرية واحدة من بين مئات القطع التي امتدت إليها أيدي العابثين ولصوص الآثار في المناطق التي سيطرت عليها العصابات المسلحة وعاث فيها الإرهابيون تخريبا ونهبا.وأشارت الوزيرة السورية في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن مبادرة استرجاع القطع الأثرية السورية إلى موطنها، هي نتاج التعاون الثلاثي بين متحف عُمان الوطني والمديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية العربية السورية، ومتحف الإرميتاج في روسيا الاتحادية، واستكمالا لمسيرة التعاون في شأن حفظ وصون التراث السوري الذي تضرر خلال سنوات الأزمة.وأكدت المشوح أن "لهذا الاسترداد رمزيته الخاصة، لكونه انتصار للحق على الباطل، وللحضارة على الهمجية"، مضيفة: "اليوم تكلل بالنجاح جهود كبيرة بذلتها لسنوات عدة أطراف يدفعها إدراكها للقيمة الإنسانية الحضارية لهذه الآثار، وإيمانها العميق بفداحة جريمة سرقتها وتهريبها، وبضرورة مكافحة الإتجار غير المشروع بها وردها إلى أصحابها".وقالت الوزيرة "إن الآثار السورية تم إيجادها في بريطانيا من خلال صحفي بريطاني تنبه إلى وجود قطعة آثار مسروقة في بلاده، وهي حجر "الساكف الحوراني" وتحمل مسؤولية التحقق من هويته وفيما إذا كان سوري المنشأ، وبالتعاون مع المختصين في المديرية العامة للأثار والمتاحف الذين بذلوا جهودا حثيثة في تدقيق الوثائق المتحفية وشرعوا برحلة بحث شاق في المواقع التي تعرضت للتخريب والسرقة، وركزوا جهودهم على المنطقة الجنوبية حيث الأحجار البازلتية".وتابعت: "تم التواصل مع البعثة الفرنسية التي عملت سابقا في موقع "نوى"، فتبين لهم أن الساكف الحوراني سُرق من الموقع الذي كان آنذاك تحت سيطرة "جبهة النصرة". ثم استكملوا إجراءات طويلة مع المتحف البريطاني بعد تحرير الموقع وزودوا المتحف بكل الوثائق والصور التي تثبت أن القطعة سورية حورانية".وكان قد احتفل المتحف الوطني اليوم بتسليم قطع أثرية سورية إلى موطنها من المتحف البريطاني بالمملكة المتحدة، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجهات العسكرية المعنية بالشؤون الأثرية المحلية والدولية، وفي إطار جهود الوساطة التي يتبنّاها المتحف الوطني، ودعمه لجهود حفظ وصون التراث الثقافي السوري المتضرر خلال سنوات الأزمة.يذكر أن القطع الأثرية المعادة هي "ساكف" حجري، وأجزاء من مبنى أثري مصنوعة من الحجر الصابوني تعود لمنتصف القرن الرابع الميلادي (الدولة البيزنطية)، ويعود أصل القطع الأثرية إلى موقع نوى الأثري، في مدينة حوران الواقعة في جنوب الجمهورية العربية السورية.

https://sputnikarabic.ae/20220219/حلب-تستعيد-شرايينها-سوق-الحبال-ينهض-للحياة-من-جديد-فيديو-وصور-1058869633.html

سلطنة عمان

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, سلطنة عمان, بريطانيا