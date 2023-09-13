https://sputnikarabic.ae/20230913/وزير-أمريكي-يدعو-بلاده-للاستعداد-للحرب-مع-الصين-1080992320.html

وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين

وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين

أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن الصين تعمل على بناء قوتها العسكرية استعدادًا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، محذرا بلاده من وجوب العمل على... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T10:10+0000

2023-09-13T10:10+0000

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العالم

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ونقلت صحيفة "The Hill" الغربية تصريحات كيندال، الذي قال إن المهمة الرئيسية هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للفوز إذا بدأت، مشيرا إلى أن الصين أنشأت نوعين جديدين من القوات المسلحة: قوة مصممة لضرب حاملات الطائرات والمطارات، وخدمة دعم استراتيجي لتحقيق الهيمنة المعلوماتية في الفضاء والمجالات السيبرانية.ولفت وزير القوات الجوية إلى أن "الصين تعمل على تحسين قواتها لمواجهة القوى العظمى وهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ منذ أكثر من 20 عامًا". واختتم كيندال حديثه، قائلًا: "إذا ثبت أن قدراتنا وإمكاناتنا غير كافية لردع العدوان الصيني في تايوان أو أي مكان آخر، فقد تندلع الحرب. وإذا حدث هذا ولم نتمكن من تحقيق النصر، فإن العواقب ستكون وخيمة".

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