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وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين
وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين
أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن الصين تعمل على بناء قوتها العسكرية استعدادًا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، محذرا بلاده من وجوب العمل على... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T10:10+0000
2023-09-13T10:10+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "The Hill" الغربية تصريحات كيندال، الذي قال إن المهمة الرئيسية هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للفوز إذا بدأت، مشيرا إلى أن الصين أنشأت نوعين جديدين من القوات المسلحة: قوة مصممة لضرب حاملات الطائرات والمطارات، وخدمة دعم استراتيجي لتحقيق الهيمنة المعلوماتية في الفضاء والمجالات السيبرانية.ولفت وزير القوات الجوية إلى أن "الصين تعمل على تحسين قواتها لمواجهة القوى العظمى وهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ منذ أكثر من 20 عامًا". واختتم كيندال حديثه، قائلًا: "إذا ثبت أن قدراتنا وإمكاناتنا غير كافية لردع العدوان الصيني في تايوان أو أي مكان آخر، فقد تندلع الحرب. وإذا حدث هذا ولم نتمكن من تحقيق النصر، فإن العواقب ستكون وخيمة".
https://sputnikarabic.ae/20230818/مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-ستزول-من-الوجود-إذا-نشب-صراع-مع-روسيا-والصين-1080186729.html
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العالم

وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين

10:10 GMT 13.09.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن الصين تعمل على بناء قوتها العسكرية استعدادًا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، محذرا بلاده من وجوب العمل على تحسين قواتها لمواجهة التهديد المتزايد.
ونقلت صحيفة "The Hill" الغربية تصريحات كيندال، الذي قال إن المهمة الرئيسية هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للفوز إذا بدأت، مشيرا إلى أن الصين أنشأت نوعين جديدين من القوات المسلحة: قوة مصممة لضرب حاملات الطائرات والمطارات، وخدمة دعم استراتيجي لتحقيق الهيمنة المعلوماتية في الفضاء والمجالات السيبرانية.
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة ستزول من الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين
18 أغسطس, 00:37 GMT
ولفت وزير القوات الجوية إلى أن "الصين تعمل على تحسين قواتها لمواجهة القوى العظمى وهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ منذ أكثر من 20 عامًا".
واختتم كيندال حديثه، قائلًا: "إذا ثبت أن قدراتنا وإمكاناتنا غير كافية لردع العدوان الصيني في تايوان أو أي مكان آخر، فقد تندلع الحرب. وإذا حدث هذا ولم نتمكن من تحقيق النصر، فإن العواقب ستكون وخيمة".
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