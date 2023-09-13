https://sputnikarabic.ae/20230913/وزير-أمريكي-يدعو-بلاده-للاستعداد-للحرب-مع-الصين-1080992320.html
وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين
وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين
أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن الصين تعمل على بناء قوتها العسكرية استعدادًا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، محذرا بلاده من وجوب العمل على... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T10:10+0000
2023-09-13T10:10+0000
2023-09-13T10:10+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "The Hill" الغربية تصريحات كيندال، الذي قال إن المهمة الرئيسية هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للفوز إذا بدأت، مشيرا إلى أن الصين أنشأت نوعين جديدين من القوات المسلحة: قوة مصممة لضرب حاملات الطائرات والمطارات، وخدمة دعم استراتيجي لتحقيق الهيمنة المعلوماتية في الفضاء والمجالات السيبرانية.ولفت وزير القوات الجوية إلى أن "الصين تعمل على تحسين قواتها لمواجهة القوى العظمى وهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ منذ أكثر من 20 عامًا". واختتم كيندال حديثه، قائلًا: "إذا ثبت أن قدراتنا وإمكاناتنا غير كافية لردع العدوان الصيني في تايوان أو أي مكان آخر، فقد تندلع الحرب. وإذا حدث هذا ولم نتمكن من تحقيق النصر، فإن العواقب ستكون وخيمة".
https://sputnikarabic.ae/20230818/مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-ستزول-من-الوجود-إذا-نشب-صراع-مع-روسيا-والصين-1080186729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير أمريكي يدعو بلاده للاستعداد للحرب مع الصين
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أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية، فرانك كيندال، أن الصين تعمل على بناء قوتها العسكرية استعدادًا لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، محذرا بلاده من وجوب العمل على تحسين قواتها لمواجهة التهديد المتزايد.
ونقلت صحيفة "The Hill" الغربية تصريحات كيندال، الذي قال إن المهمة الرئيسية هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للفوز إذا بدأت، مشيرا إلى أن الصين أنشأت نوعين جديدين من القوات المسلحة: قوة مصممة لضرب حاملات الطائرات والمطارات، وخدمة دعم استراتيجي لتحقيق الهيمنة المعلوماتية في الفضاء والمجالات السيبرانية.
ولفت وزير القوات الجوية إلى أن "الصين تعمل على تحسين قواتها لمواجهة القوى العظمى وهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ منذ أكثر من 20 عامًا".
واختتم كيندال حديثه، قائلًا: "إذا ثبت أن قدراتنا وإمكاناتنا غير كافية لردع العدوان الصيني في تايوان أو أي مكان آخر، فقد تندلع الحرب. وإذا حدث هذا ولم نتمكن من تحقيق النصر، فإن العواقب ستكون وخيمة".