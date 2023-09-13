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https://sputnikarabic.ae/20230913/يلقيان-نظرة-على-مجمع-للصواريخ-كيم-وبوتين-في-قاعدة-فوستوشني-الروسية-1080984680.html
يلقيان نظرة على مجمع للصواريخ... كيم وبوتين في قاعدة "فوستوشني" الروسية
يلقيان نظرة على مجمع للصواريخ... كيم وبوتين في قاعدة "فوستوشني" الروسية
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفوستوك شرقي البلاد. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T08:13+0000
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والتقى بوتين بكيم جونغ أون، وأقيم حفل الاستقبال عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" لقاء فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" بعدسة "سبوتنيك".اقرأ المزيد - بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديووقد يعجبك - بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقبالهقد يعجبك أيضا - أبرز تصريحات بوتين وكيم جونغ أون في مستهل المفاوضات بين الجانبينشاهد أيضا - زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

يلقيان نظرة على مجمع للصواريخ... كيم وبوتين في قاعدة "فوستوشني" الروسية

08:13 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 13.09.2023)
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفوستوك شرقي البلاد.
والتقى بوتين بكيم جونغ أون، وأقيم حفل الاستقبال عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" لقاء فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا

© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Mikhael Metsel/POOL
/
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا

© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني" الفضائية. في المقدمة على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" يوري بوريسوف."

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني&quot; الفضائية. في المقدمة على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية &quot;روسكوسموس&quot; يوري بوريسوف.&quot; - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني" الفضائية. في المقدمة على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" يوري بوريسوف."

© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة "فوستوشني" الفضائية، روسيا
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية. على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية روسكوسموس يوري بوريسوف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية روسكوسموس يوري بوريسوف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية. على اليسار: المدير العام للمؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية روسكوسموس يوري بوريسوف.

© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدولة لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
رئيس مجلس الدولة لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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رئيس مجلس الدولة لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

أعلام روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية على أراضي قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

أعلام روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية على أراضي قاعدة &quot;فوستوشني&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Smirnov/POOL
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أعلام روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية على أراضي قاعدة "فوستوشني" الفضائية.

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