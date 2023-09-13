https://sputnikarabic.ae/20230913/يلقيان-نظرة-على-مجمع-للصواريخ-كيم-وبوتين-في-قاعدة-فوستوشني-الروسية-1080984680.html

يلقيان نظرة على مجمع للصواريخ... كيم وبوتين في قاعدة "فوستوشني" الروسية

يلقيان نظرة على مجمع للصواريخ... كيم وبوتين في قاعدة "فوستوشني" الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفوستوك شرقي البلاد. 13.09.2023, سبوتنيك عربي

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

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والتقى بوتين بكيم جونغ أون، وأقيم حفل الاستقبال عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" لقاء فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" بعدسة "سبوتنيك".اقرأ المزيد - بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية... فيديووقد يعجبك - بوتين يكشف عن أول وعوده للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقبالهقد يعجبك أيضا - أبرز تصريحات بوتين وكيم جونغ أون في مستهل المفاوضات بين الجانبينشاهد أيضا - زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا

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