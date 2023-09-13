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لقطات توثق وجود شقيقة الزعيم الكوري أثناء زيارته لروسيا... فيديو
لقطات توثق وجود شقيقة الزعيم الكوري أثناء زيارته لروسيا... فيديو
رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الأربعاء، وجود كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي غابت عن الاجتماع الثنائي مع بوتين، لكنها تواجدت في حفل... 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T10:36+0000
2023-09-13T10:36+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الثنائي المغلق بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأشار المراسل أنه مع الانتهاء، توجه الرئيسان إلى قاعة يجري فيها حفل غداء رسمي على شرف زيارة الزعيم الكوري الشمالي.ونشر موقع الكرملين قائمة المأكولات التي سيتناولها بوتين وكيم جونغ أون والوفد المرافق لهما.ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.شاهد أيضا... بوتين يدخل مع كيم جونغ أون إلى مقصورة "أوروس" الروسية... فيديو
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

لقطات توثق وجود شقيقة الزعيم الكوري أثناء زيارته لروسيا... فيديو

10:36 GMT 13.09.2023
© AFP 2023 / Odd Andersenشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / Odd Andersen
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رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الأربعاء، وجود كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي غابت عن الاجتماع الثنائي مع بوتين، لكنها تواجدت في حفل الاستقبال الذي أقيم للوفد الكوري وعند مدخل غرفة الاجتماعات في محطة "فوستوشني" الفضائية.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانتهاء الاجتماع الثنائي المغلق بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأشار المراسل أنه مع الانتهاء، توجه الرئيسان إلى قاعة يجري فيها حفل غداء رسمي على شرف زيارة الزعيم الكوري الشمالي.
ونشر موقع الكرملين قائمة المأكولات التي سيتناولها بوتين وكيم جونغ أون والوفد المرافق لهما.
ويزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، ووصل إلى روسيا عبر قطار مدرّع.
شاهد أيضا... بوتين يدخل مع كيم جونغ أون إلى مقصورة "أوروس" الروسية... فيديو
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