https://sputnikarabic.ae/20230914/آيستيونوك-رادار-روسي-خارق-يشكل-كابوسا-لمدفعية-العدو-ودباباته-1081029805.html
"آيستيونوك"... رادار روسي خارق يشكل كابوسا لمدفعية العدو ودباباته
"آيستيونوك"... رادار روسي خارق يشكل كابوسا لمدفعية العدو ودباباته
تطور روسيا قائمة متنوعة من الرادارات العسكرية، التي تمنح جيشها قدرة على رصد جميع الأهداف المعادية سواء كانت في نطاق قريب أو على بعد مئات الكيلومترات. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:59+0000
2023-09-14T11:59+0000
2023-09-14T11:59+0000
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وبينما توجد بعض الرادارات في محطات أرضية ثابتة، فإنها تطور رادارات محمولة بأحجام تناسب طبيعة المهام العسكرية المختلفة، ويشمل ذلك الرادار المحمولة "آيستيونوك".وتم تطوير "آيستيونوك" لرصد مواقع المدفعية المعادية عن طريق تتبع مسار القذائف التي يتم إطلاقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن قائمة الأهداف التي يمكن للرادار الروسي "آيستيونوك" رصدها تشمل:ويتكون رادار "آيستيونوك" من:المواصفات الفنيةوتعتمد نظرية عمل رادار "آيستيونوك" على تتبع مسار القذائف وتحليل بيانات الإطلاق التي يمكن استخدامها في التعرف على نقطة الإطلاق سواء كانت من سلاح ثابت أو متحرك.ويتم استخدام رادار "آيستيونوك" من قبل وحدات المدفعية والوحدات البرية الأخرى لأنه يمكنها من تنفيذ هجمات مضادة ضد أي موقع يحاول قصفها أو يقوم بقصف مواقع تابعة لها.ويجمع "آيستينوك" بين ميزة خفة الوزن التي تمكن مستخدميه من التخفي والمناورة في مواقع يصعب اكتشافها، إضافة قدرته العالية على تتبع مسارات القذائف وتحديد مواقع إطلاقها بدقة وهو ما يجعل العدو بين خيارين، إما أن يتوقف عن القصف أو يطلق أول قذيفة وينتظر هجمات مضادة تستهدف مواقعه التي يتم كشفها بهذا الرادار الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
"آيستيونوك"... رادار روسي خارق يشكل كابوسا لمدفعية العدو ودباباته
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تطور روسيا قائمة متنوعة من الرادارات العسكرية، التي تمنح جيشها قدرة على رصد جميع الأهداف المعادية سواء كانت في نطاق قريب أو على بعد مئات الكيلومترات.
وبينما توجد بعض الرادارات في محطات أرضية ثابتة، فإنها تطور رادارات محمولة بأحجام تناسب طبيعة المهام العسكرية المختلفة، ويشمل ذلك الرادار المحمولة "آيستيونوك".
وتم تطوير "آيستيونوك" لرصد مواقع المدفعية المعادية عن طريق تتبع مسار القذائف التي يتم إطلاقها، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن قائمة الأهداف التي يمكن للرادار الروسي "آيستيونوك" رصدها تشمل:
مواقع المدفعية الثابتة التي تتراوح أعيرة طلقاتها بين 81 و120 ملم.
الأهداف البرية المتحركة مثل الدبابات.
وحدات المدفعية ذاتية الحركة
التي تطلق قذائف بأعيرة تتراوح بين 122 ملم و155 ملم.
ويتكون رادار "آيستيونوك" من:
جهاز "إرسال واستقبال" يستخدم موجات الراديو.
بوصلة لتحديد المسارات بدقة.
المواصفات الفنية
أقصى مدى لرصد وتتبع قذائف الهاون: 5 كيلومترات.
أقصى مدى لرصد وتتبع قذائف
المدفعية: 10 كيلومترات.
أقصى مدى لرصد الدبابات والأهداف البرية المتحركة: 20 كلم.
وتعتمد نظرية عمل رادار "آيستيونوك" على تتبع مسار القذائف وتحليل بيانات الإطلاق التي يمكن استخدامها في التعرف على نقطة الإطلاق سواء كانت من سلاح ثابت أو متحرك.
ويتم استخدام رادار "آيستيونوك" من قبل وحدات المدفعية
والوحدات البرية الأخرى لأنه يمكنها من تنفيذ هجمات مضادة ضد أي موقع يحاول قصفها أو يقوم بقصف مواقع تابعة لها.
ويجمع "آيستينوك" بين ميزة خفة الوزن التي تمكن مستخدميه من التخفي والمناورة في مواقع يصعب اكتشافها، إضافة قدرته العالية على تتبع مسارات القذائف وتحديد مواقع إطلاقها بدقة وهو ما يجعل العدو بين خيارين، إما أن يتوقف عن القصف أو يطلق أول قذيفة وينتظر هجمات مضادة تستهدف مواقعه التي يتم كشفها بهذا الرادار الروسي.