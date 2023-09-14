https://sputnikarabic.ae/20230914/أنصار-الله-تعلن-مغادرة-وفدها-إلى-السعودية-لمناقشة-خروج-القوات-الأجنبية-وإعادة-إعمار-اليمن-1081033756.html

"أنصار الله" تعلن مغادرة وفدها إلى السعودية لمناقشة خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن

"أنصار الله" تعلن مغادرة وفدها إلى السعودية لمناقشة خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مغادرة وفد منها مع الوفد العُماني الوسيط صنعاء، على متن طائرة عُمانية إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T12:24+0000

2023-09-14T12:24+0000

2023-09-14T12:24+0000

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وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، عبر حسابه على "إكس"(تويتر سابقا)، إن "المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، على أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولًا إلى الحل السياسي الشامل".وأعرب القحوم عن تفاؤله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا أن "الزيارة تأتي في إطار استكمال للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل".وفي أبريل/ نيسان الماضي، رعى وفد عُماني محادثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" اليمنية، ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت عن "ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بوساطة سلطنة عمان، ووصفتها بـ"الحاسمة" بشأن الملف الإنساني.وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، في وقت سابق، أنه "لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن، الذي يعيشه أبناء اليمن، في ظل استمرار العدوان وكل مظاهر الحصار والتجويع".يأتي ذلك في وقت يقوم فيه، منذ أيام، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بزيارة خاصة إلى سلطنة عمان، التي تقوم بدور أساسي في الوساطة بين الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في اليمن.كما يأتي بعد أن أكد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، في جلسة تم تخصيصها للأزمة في اليمن، أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن السلام في اليمن.ورحب المجلس، في بيانه، بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المناقشات الجارية المستمرة، منذ أكثر من عام، بشأن إرساء عملية سلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" قد توصلتا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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